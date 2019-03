Merivartioston komentaja: Itämeren helikopterivalmius on hyvä

Suomenlahden merivartioston komentajan, kommodori Tom Hanénin mukaan Itämeren meripelastuksen helikopterivalmius on hyvä. Sen sijaan ulkovartiolaivoja tarvittaisiin lisää, koska niitä on tällä hetkellä vain yksi, Hanén kirjoittaa Twitterissä.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoi maanantaina STT:n haastattelussa, ettei hätätilanteessa mistään ole hankittavissa tarpeeksi suurta määrää helikoptereita, joilla voitaisiin tehdä noutoja merellä olevalta alukselta.

– Meillä on nyrkkisääntönä se, että Itämeren alueelta saamme kymmenen helikopteria tunnissa paikan päälle. Rajavartiolaitokselta saataisiin 3–5, Puolustusvoimilta 1–2, Virosta 1–3 ja Ruotsista 3–4 konetta, Hanén sanoo STT:lle.

Keskustelun korkkasi Viking Sky

Hanén painottaa, että jos ihmisiä joudutaan pelastamaan vinssaamalla haverialukselta, ei useasta kopterista samaan aikaan paikalla ole välttämättä edes hyötyä.

– Ei siinä aluksella pysty kumminkaan operoimaan kuin yksi kopteri kerrallaan, joten ei tietenkään kannata hirveää määrää koptereita pörräyttää ilmassa, vaan vähemmälläkin pärjää.

Pelastusvalmius nousi esiin, kun norjalainen Viking Sky sai lauantaina moottorivian ja joutui merihätään kovassa aallokossa Norjan rannikolla. Aluksella oli lähes 1 400 matkustajaa ja miehistön jäsentä, joista osa evakuoitiin laivalta helikoptereihin. Aluksella oli yhä yli 900 ihmistä, kun se saapui sunnuntaina satamaan.

– Tviitilläni hain sitä, että helikopteritilanne Itämeren alueella on ihan hyvä, mutta pinta-aluksien suhteen on huonompaa. Meilläkin on vain yksi vartioalus Turva, joka pystyy tämän kokoista alusta kuin Norjassa pitämään paikoillaan tai hätähinaamaan, ettei evakuointia tarvitsisi tehdä.