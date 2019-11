Merkel: Nato on tärkeämpi nyt kuin kylmän sodan aikaan – 70-vuotisjuhliin valmistautuva liitto on poliittisesti riitainen, sotilaallisesti menee paremmin

Vuonna 1949 perustettu sotilasliitto Nato valmistautuu ristiriitaisissa tunnelmissa ensi viikon 70-vuotisjuhliin Lontoossa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvaili hiljattain sotilasliittoa "aivokuolleeksi", Turkki tekee diilejä Venäjän kanssa eikä Yhdysvaltain sitoutumisesta Euroopan puolustukseen tahdo saada selvää.

Toisaalta liittokansleri Angela Merkel totesi keskiviikkona Naton yhtenäisyyden olevan Saksalle jopa tärkeämpi nyt kuin kylmän sodan vuosina.

Suomalaisten turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden mukaan huhut Naton kuolemasta ovat vahvasti ennenaikaisia, mikä ei kuitenkaan merkitse sitä, että pian 30 jäsenmaan liittouma voisi vain jatkaa entiseen malliin.

Sisäiset kriisit eivät sinällään ole Natolle mitään uutta: Turkki on esimerkiksi ollut useasti sodan partaalla Kreikan kanssa ja Ranska vetäytyi 1960-luvulla Naton sotilasrakenteista vuosikymmeniksi.

– Kyllähän Naton historia on ollut yhtä jäsentenvälisten kiistojen hallintaa, sanoo vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.

Apulaisprofessori Tommi Koivulan mukaan Nato on tehnyt väkisinkin jotain oikein, kun se on pysynyt kasassa uhkien vaihtuessa ja maailman muuttuessa.

– Aina on ratkaisut löydetty, Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta tiivistää.

USA on Naton kohtalonkysymys

Pesun mukaan Naton tilannetta voi kuvata siten, että liittoumalla on poliittisesti suuria haasteita mutta samalla se voi sotilaallisesti melko hyvin. Venäjän kasvaneeseen sotilaalliseen uhkaan on vastattu omaa pelotetta lisäämällä ja yhteisen puolustuksen eteen on tehty paljon konkreettista.

Samalla liittoumassa on kuitenkin Turkin kaltaisia maita, jotka ovat valmiita jopa kiristämään muita jäsenmaita linjalleen, kuten uutistoimisto Reutersin lähteet tällä viikolla kertoivat. Turkki ei toki ole mikä tahansa jäsenmaa, mutta Yhdysvaltain sitoutumisen mukana Nato seisoo tai kaatuu.

– Se on aito kohtalonkysymys, niin epäsymmetrinen liittokunnan rakenne kuitenkin on, Pesu sanoo.

Ei siis ole yhdentekevää, millaisella asenteella Donald Trump saapuu Lontoon juhlapöytään.

Yhteistyön rapautuminen nakertaa myös Natoa

Koivula puolestaan nostaa esille koko kansainvälisessä järjestelmässä tapahtuneen monenkeskisen yhteistyön ja turvallisuusjärjestelyjen kriisin, josta myös päättäjät Suomessa ovat olleet huolissaan. Suurvallat ovat yhä vähemmän valmiita sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihin ja hakevat itselleen liikkumatilaa pelikentällä – ja mitä isot edellä, sitä pienemmät Turkin kaltaisen alueellisen mahtivaltiot perässä.

– Tällainen ajan henki on minusta ehkä vakavin haaste. Se on myrkkyä Natolle, kuten myös YK:lle ja EU:lle, Koivula sanoo.

Hänen mukaansa varsinkin Suomessa on myös hyvä muistaa, että Natolla on ehkä muutama tutkavalvontakone mutta ei omia asevoimia.

– Nato on tasan tarkkaan jäsenmaidensa hyvän tahdon ja osallistumishalujen summa, Koivula toteaa

Tulevaisuudessa pienemmissä porukoissa?

Tutkijat pitävät mahdollisena, että yhteisen arvopohjan kanssa kamppailevan Naton merkitys voi hiljalleen hiipua erilaisten rajoitetumpien yhteistyöjärjestelyiden myötä. Jo nyt on olemassa erilaisia halukkaiden yhteenliittymiä, kuten Ranskan interventioaloite tai Britannian Jef-joukot, joissa on mukana vain osa Naton maista – mutta myös Naton ulkopuolisia maita, kuten Suomi.

– Ydinkysymys on, miten tämä kytketään laajempaan Euroopan puolustukseen siten, ettei synny päällekkäisyyksiä, ja miten tätä sirpaloituvaa kokonaisuutta hallitaan, Pesu sanoo.

Hänen mukaansa Naton tulevaisuus kulkee tässä mielessä paljon käsi kädessä Euroopan muun yhtenäisyyden kanssa.

Koivula muistuttaa, että Euroopan omasta strategisesta puolustuskyvystä puhuminen rajoittuu joihinkin EU-jäsenmaihin, eikä ole noussut enemmistön kannaksi. Mitä idemmäs mennään, sitä enemmän pannaan usko Yhdysvaltoihin. Liittokansleri Merkelkin myönsi keskiviikkona, että "Eurooppa ei kykene puolustamaan itseään".

"Venäjä puhalsi Natoon uutta henkeä"

Kylmän sodan päättyminen 1990-luvun alussa loi Natolle tilanteen hetkeksi tilanteen, jossa se joutui etsimään uutta tarkoitusta olemassaololleen. Sitä tuli lopulta kriisinhallintaoperaatioiden muodossa liittokunnan oman alueen ulkopuolelle niin Balkanilla kuin Afganistanissa.

Koivulan mukaan Venäjän sota Georgian kanssa 2008 meni länneltä vielä vähemmällä huomiolla mutta vuonna 2014 kaikki muuttui: Naton historian vaativin operaatio Isaf päättyi Afganistanissa ja hieman myöhemmin Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta. Walesin huippukokouksessa syksyllä tehtiin tärkeitä päätöksiä.

– Voi sanoa, että 2014 oli vedenjakaja ja Naton nykyaika alkoi siitä, Koivula sanoo.

Pesun mukaan Venäjän voi sanoa tyrineen perusteellisesti, kun se synnytti Natolle udelleen tarpeen kollektiiviseen puolustukseen.

– Venäjä onnistui Ukraina-toimillaan puhaltamaan Natoon uutta henkeä, Pesu sanoo.