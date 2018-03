Merkel arvosteli jyrkästi Turkin hyökkäystä Syyriaan – "Afrinin tapahtumat eivät ole hyväksyttävissä"

Saksan liittokanslerina neljännen kautensa aloittanut Angela Merkel arvostelee jyrkästi Turkin hyökkäystä Syyrian Afriniin. Merkel linjasi uuden hallituksensa politiikkaa Saksan parlamentille tänään.

Merkelin mukaan se, mitä tapahtuu Afrinissa, ei ole hyväksyttävissä, vaikka Turkilla onkin liittokanslerin mielestä laillisia turvallisuusintressejä. Tuhansittain siviilejä on Merkelin mukaan joutunut Afrinissa vainon kohteeksi, heitä on surmattu tai he ovat joutuneet pakenemaan alueelta.

Turkin asevoimat ja Turkin liittolaiset valtasivat viime sunnuntaina Afrinin kaupungin kurdien YPG-joukoilta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lisäksi ilmoitti maanantaina, että Turkki aikoo laajentaa hyökkäystään Syyriassa vallatakseen lisää alueita kurdeilta. Erdoganin mukaan operaatio jatkuu, kunnes kurdien hallitsemat alueet Turkin vastaisella rajalla on vallattu kokonaa