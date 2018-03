Merkel puuttui linjapuheessaan niin pakolaisiin, Turkkiin kuin dieselautoihinkin

Saksan liittokansleri Angela Merkel otti keskiviikon linjapuheessaan tiukasti kantaa niin pakolaiskriisiin, Turkin hyökkäykseen Afriniin kuin dieselautoiluunkin.

Merkelin mukaan EU:ssa herättiin aivan liian myöhään ja hitaasti pakolaisten laajamittaiseen saapumiseen.

– Ajattelimme, ettei se koske meitä ja jätimme asiat puolitiehen. Se oli sekä naiivia että väärin, Merkel jyrisi.

Liittokanslerin mukaan poliittinen ilmapiiri Saksassa on pahasti polarisoitunut eivätkä omasta tulevaisuudestaan huolissaan olevat ihmiset kunnioita toisten mielipiteitä.

Merkel arvosteli myös kovin sanoin Turkin hyökkäystä Syyrian Afriniin. Tuhansittain siviilejä on Merkelin mukaan joutunut Afrinissa vainon kohteeksi, heitä on surmattu tai he ovat joutuneet pakenemaan alueelta.

Turkin asevoimat ja Turkin liittolaiset valtasivat viime sunnuntaina Afrinin kaupungin kurdien YPG-joukoilta.

Saksalaisia kuohuttaneesta mahdollisesta dieselautopannastakin Merkelillä oli sananen sanottavana. Hän vakuutti hallituksensa torjuvan kattavan kiellon, mutta kannattavan sellaisia ratkaisuja, joilla ilmanlaatua saataisiin parannettua saastuneimmissa kaupungeissa.

Merkelin mukaan päästöskandaalissa ryvettyneiden autonvalmistajien olisi korvattava aiheuttamansa vahingot.

Hallitus syntyi kivuliaasti

Saksassa Merkelin johtaman hallituksen synty varmistui maaliskuun alussa usean kuukauden neuvottelun jälkeen, kun sosiaalidemokraatit hyväksyivät jäsenäänestyksessä yhteistyön Merkelin johtamien kristillisdemokraattien kanssa.

Merkel valittiin liittokansleriksi neljännen kerran äänin 364–315 yhdeksän edustajan pidättyessä äänestyksestä. Peräti 35 Merkelin uuden, suuren koalition edustajaa äänesti hänen valintaansa vastaan, mitä oppositio kiirehtikin heti kutsumaan huonoksi aluksi hallitukselle.

Syksyn vaalien jälkeen näytti pitkään siltä, että sosiaalidemokraattien SPD on jäämässä Saksassa oppositioon. Puolue kuitenkin pyörsi päätöksensä ja lähti neuvottelupöytään, kun kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n hallitusneuvottelut olivat kariutuneet.