Saksassa liittokansleri Angela Merkelin ja hänen koalitiohallituksensa kohtalo jäi vielä sunnuntaina hämärän peittoon. Sekä Merkelin johtama kristillisdemokraattinen CDU että hallituskumppani Baijerin kristillissosiaalinen unioni CSU olivat tahoillaan koolla keskustelemassa suunnitelmista siirtolaisuuden vähentämiseksi.

CSU:n puheenjohtaja ja sisäministeri Horst Seehofer on uhannut alkaa käännyttää siirtolaisia heti rajalla, jos heidät on jo rekisteröity muualla EU:ssa. Sunnuntaina puolueen lähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että Seehofer oli tyytymätön EU:n perjantaina saavuttamaan siirtolaissopuun. Sen mukaan Välimeren rannalle perustetaan siirtolaiskeskuksia.

Lisäksi Merkel ilmoitti jälkeenpäin sopineensa erikseen Espanjan ja Kreikan kanssa turvapaikanhakijoiden palauttamisesta. Samankaltaiset sopimukset on hallituskumppaneille lähetetyn asiakirjan mukaan saatu aikaan myös useiden muiden EU-maiden kanssa.

Suomen puolesta asiaa kommentoi sisäministeri Kai Mykkänen (kok.), joka tviittasi, ettei Suomen ja Saksan välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa ole dramatiikkaa. Suomi on jo tähän asti noudattanut Dublinin-sopimusta ja ottanut vastaan Saksasta palautetut turvapaikanhakijat, jos he ovat aiemmin rekisteröityneet Suomeen.

– Saksan maali on nyt etelän suunnalla, Mykkänen totesi.

Jos Seehofer määrää rajapoliisit käännyttämään siirtolaisia heti rajalla, joutuisi Merkel erottamaan hänet hallituksesta, ja CSU:n ulosmarssin jälkeen hallituksella ei olisi enää enemmistöä liittopäivillä.

CSU:n mahdollisen ulosmarssin jälkeen spekulaatioissa on esitetty tulevaisuudesta eri vaihtoehtoja. Niiden mukaan Merkelin hallitus voisi jatkaa työtään ilman CSU:ta, löytää uuden hallituskumppanin tai edessä olisivat uudet liittopäivävaalit, kertoo uutistoimisto DPA.

CSU:n pelkona AfD:n nousu

Kaikki CSU:ssa eivät ole kuitenkaan samoilla linjoilla Seehoferin kanssa. Puolueen varapuheenjohtaja Manfred Weber oli tyytyväinen EU:n siirtolaissopuun.

– Huippukokouksessa tehtiin hyviä päätöksiä. Eurooppa on ottanut suuren askeleen eteenpäin, hän sanoi.

Weber myös johtaa Euroopan parlamentissa keskusta-oikeistolaista EPP-ryhmää.

Merkel on taistellut poliittisesta kohtalostaan hallituskumppani CSU:n kanssa, joka on viikkoja vaatinut tiukempaa siirtolais- ja turvapaikkakäytäntöä. CSU on joutunut perinteisen konservatiivisessa Baijerissa ahtaalle äärioikeistolaisen, maahanmuutto- ja islaminvastaisen AfD:n kannatuksen noustessa. Baijerin osavaltiovaalit pidetään lokakuussa. Viime syksyn vaaleissa AfD nousi ensimmäisen kerran liittopäiville.

Tuoreen mielipidemittauksen perusteella kaksi kolmasosaa baijerilaisista kannattaa edelleen Merkelin pyrkimystä yhteiseurooppalaiseen ratkaisuun.