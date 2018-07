Metsäpalot piinaavat Ruotsia – joitakin asuinalueita evakuoitu

Ruotsissa on Suomen tavoin ollut viime päivinä kuumaa ja kuivaa, ja maassa riehuvat useat metsäpalot. Vakavin tilanne on Ljusdalin kunnassa Gävleborgin läänissä Keski-Ruotsissa, jossa on käynnissä viisi metsä- ja maastopaloa.

Paikallisella pelastuslaitoksella on käytössä kaikki saatavilla olevat tarvikkeet ja miehistö, mutta palojen hallitseminen on osoittautunut vaikeaksi.

– Tuli ei ole hallinnassamme. Mutta tällä hetkellä olemme olleet onnekkaita tuulen kanssa, toivottavasti se jatkuu, kertoi Gävleborgin pelastuslaitoksen palomestari Hans Nornholm.

Paloja yrittää sammuttaa yhteensä 92 hengen tiimi, johon kuuluu pelastajien lisäksi muun muassa Ruotsin liikenneviraston henkilökuntaa. Sammutusta avustaa ilmasta käsin kolme helikopteria, joista kaksi on lainattu Norjasta.

– Toivomme saavamme lisää. Siten

tämä saataisiin loppumaan.

Ruotsiin ollaan keskiviikkona tuomassa kaksi italialaista sammutuslentokonetta.

Joiltakin alueilta Ljusdalissa asukkaat on evakuoitu nopeasti leviävien palojen tieltä. Asukkaat eivät pääse tarkastamaan kotiensa tilannetta, sillä palojen takia yhteydet tietyille alueille ovat poikki. Myös Härjedalenin kunnassa Jämtlandin läänissä on aloitettu evakuointi joillakin asuinalueilla.

Ruotsissa on annettu metsäpalovaroitus lähes koko maahan.