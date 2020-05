Mielenosoittajat kerääntyivät sakkojen uhallakin kaduille Hongkongissa ja Melbournessa

Hongkongissa poliisit ovat jälleen äitienpäivänä juosseet mielenosoittajien kannoilla Hongkongin ostoskeskuksissa. Itsenäisyyttä ja hallintojohtajan vaihtoa vaatineet väkijoukot järjestivät useissa kohteissa yhtäkkisiä mielenilmauksia, joista oli sovittu etukäteen mielenosoittajien keskusteluryhmissä.

Lähes vuosi sitten alkaneet joukkomielenosoitukset itsehallintoalueen kaduilla ovat vähentyneet koronavirustilanteen takia, mutta epidemian hellittäessä on liikehdintä jälleen hiljalleen alkanut. Äitienpäivä valikoitui mielenosoituspäiväksi, sillä hallintojohtaja Carrie Lam vertasi itseään viime vuonna suuttuneeseen äitiin ja mielenosoittajia vaativiin lapsiin.

Poliisi otti ainakin muutamia ihmisiä kiinni ja jakoi lisäksi useita 2000 Hongkongin dollarin (noin 235 euron) sakkoja koronarajoitusten rikkomisesta.

Rajoitusvastainen mielenosoitus Melbournessa

Myös Australiassa Melbournessa kymmenen ihmistä pidätettiin sunnuntaina koronavirusrajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa. Osaa pidätetyistä epäillään myös poliisin pahoinpitelystä mielenosoituksen yhteydessä.

Parlamenttitalon eteen oli kerääntynyt noin 150 ihmistä, joiden mukaan koronavirus on hallituksen salaliitto väestön kontrolloimiseksi. Osa paikalle saapuneista kantoi kylttejä, joissa peräänkuulutettiin vapauksien ja oikeuksien puolesta taistelua.

Useat Australian osavaltiot ovat helpottaneet tautiepidemiaa hillitseviä rajoituksia. Melbournessa ja koko Victorian osavaltiossa rajoitukset ovat kuitenkin yhä voimassa, koska melbournelaisessa teurastamossa todettiin hiljattain uusi tautirypäs.

Vastaavanlaisia rajoituksia kritisoivia kokoontumisia on ollut myös Yhdysvalloissa.

Soul sulki baarinsa tartuntapiikin vuoksi

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa kaikki baarit ja yökerhot on määrätty suljettavaksi sen jälkeen, kun kaupungissa todettiin kymmeniä uusia koronavirustartuntoja. Uudet tartunnat ovat herättäneet huolta siitä, että virus leviäisi jälleen voimalla.

Tähän mennessä yli 50 tartuntaa on yhdistetty 29-vuotiaaseen mieheen. Miehellä oli todettu tällä viikolla koronavirustartunta. Tätä ennen hän oli viettänyt viime viikonloppuna aikaa useissa baareissa ja yökerhoissa vilkkaalla Itaewonin alueella.

Terveysviranomaisten arvion mukaan miehen kanssa samoissa baareissa oli käynyt yhteensä noin 7 200 ihmistä.

Sunnuntaina Etelä-Koreassa kerrottiin todetun 34 uutta tartuntaa, mikä on korkein päiväluku kuukauteen. Viranomaisten mukaan tartunnoista 24 on peräisin Itaewonin alueelta.

Myös Soulia ympäröivä Gyeonggin maakunta veti johtopäätöksensä ja ilmoitti 5 700 illanviettopaikan sulkevan ovensa kahdeksi viikoksi.

Etelä-Koreaa on pidetty koronanvastaisten toimien mallimaana. Viruksen varhaisessa leviämisvaiheessa maa oli pahimpia viruspesäkkeitä Manner-Kiinan ulkopuolella.

Viime aikoina Etelä-Koreassa on hiljalleen siirrytty kohti tavallisempaa arkea. Esimerkiksi museot ja uskonnolliset rakennukset on jo avattu, koulujen on määrä avautua uudestaan ensi viikolla.

Yhdysvalloissa korona-asiantuntijoita karanteeniin

Yhdysvalloissa useita pandemian vastaisen ydinryhmän asiantuntijoita on jättäytynyt karanteeniin Valkoisessa talossa todetun koronavirustartunnan takia.

Tautikeskus CDC:n johtajan Robert Redfieldin kerrotaan jättäytyvän kahdeksi viikoksi vapaaehtoiseen karanteeniin, kertoo muun muassa Washington Post. Lisäksi karanteeniin on menossa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston päällikkö Stephen Hahn. Molempien kerrotaan olleen kontaktissa tartunnan saaneen ihmisen kanssa.

Myös mediassa viruskriisin aikana paljon siteerattu Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci kertoi uutiskanava CNN:n mukaan siirtyvänsä sovellettuun karanteeniin ja jatkavansa työntekoa pääosin kotoaan. 79-vuotias Fauci sanoi, ettei ole ollut tartunnan saaneen ihmisen läheisyydessä ja kuvaili tartuntariskiään pieneksi.

Huoli koronaviruksen leviämisestä Valkoiseen taloon lisääntyi perjantaina, kun varapresidentti Mike Pencen tiedottajalla todettiin tartunta. Lisäksi torstaina presidentti Donald Trumpin esikunnasta kerrottiin, että presidentin lähellä työskentelevällä palvelijalla oli niin ikään todettu koronavirustartunta.

Obama: Globaalista kriisistä selviäminen vaatii vahvaa hallintoa

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama suomi perjantaina kovin sanoin seuraajansa presidentti Trumpin toimintaa koronaviruspandemian hoidossa.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Obama luonnehti Trumpin toimia kaoottiseksi katastrofiksi. Obaman kerrotaan kommentoineen asiaa perjantaina yksityisessä konferenssipuhelussa, jossa hän puhui kampanjoidensa ja hallintonsa entisille työntekijöille. Puhelun sisällöstä kertoi ensin Yahoo News.

Uutiskanava CNN kertoo, että kolme puheluun osallistunutta ihmistä on vahvistanut sille Obaman sanat.

Obaman mukaan Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon toimet osoittavat selkeästi, miksi globaaleista kriiseistä selviämiseen tarvitaan vahvaa hallinnollista ohjausta. Hänen mukaansa Trumpin hallinnon ongelmat juontuvat me vastaan muut -ajattelusta.

Viruskriisi on runnellut Yhdysvaltoja pahoin. Maassa on todettu eniten tartuntoja ja kuolemia maailmassa. Jo noin 80 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja tartuntoja on todettu yli 1,3 miljoonaa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on kuollut viruksen seurauksena 242 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 48.