Mielenosoitukset ja mellakat jatkuivat kymmenissä kaupungeissa Yhdysvalloissa

Mustan miehen pidätyskuolemasta alkunsa saaneet mellakat ovat jatkuneet Yhdysvalloissa. Ainakin 40 kaupunkiin on jo julistettu yöllinen ulkonaliikkumiskielto ja 23 osavaltiossa kansalliskaarti on kutsuttu apuun rauhoittamaan tilannetta. Levottomuudet ovat nyt jatkuneet viikon.

Mellakat saivat alkunsa kun George Floyd kuoli Minneapolisissa valkoihoisen poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätyksen yhteydessä liki yhdeksän minuutin ajan. Poliisi on nyt pidätetty ja häntä vastaan on nostettu syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta. Kolmelle muulle pidätykseen osallistuneelle poliisille on vaadittu niin ikään syytteitä.

Minneapolisin vieressä sijaitsevan St. Paulin kaupungin poliisipäällikkö Todd Axtell kannatti kolmikon panemista syytteeseen.

– Meillä St. Paulin poliisilaitoksella on selkeä periaate siitä, että tällaiseen on kaikkien puututtava. Tämä olisi ilman muuta voitu estää, Axtell sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

New Yorkissa mielenosoitukset levisivät mellakoiksi ja ryöstelyksi. Varkaiden suosiossa olivat muun muassa Michael Korsin, Niken, Legon ja BestBuyn liikkeet.

New Yorkissa oli niin ikään koko yön voimassa ulkonaliikkumiskielto. New Yorkin pormestarin Bill de Blasion mukaan kaupunki kannattaa rauhanomaisia mielenilmauksia, mutta ryöstely ja riehuminen eivät niihin kuulu.

– Nyt on aika mennä kotiin. Jotkut ihmiset eivät ole tulleet paikalle osoittamaan mieltään, vaan tuhoamaan omaisuutta ja vahingoittamaan muita ihmisiä. Tällaiset ihmiset pidätetään. Heidän toimiaan ei voi hyväksyä, emmekä voi sallia heidän pääsyään kaupunkiimme, de Blasio sanoi.

Mayweather maksaa hautajaiset

Nyrkkeilijäsuuruus Floyd Mayweather on lupautunut maksamaan Floydin hautajaiset, nyrkkeilijän edustaja kertoi ESPN-urheilukanavan haastattelussa. Hautajaiset on määrä pitää viikon päästä Floydin kotikaupungissa Houstonissa.

– Hän varmasti suuttuu minulle, kun kerron tämän, mutta kyllä se pitää paikkansa. Mayweather maksaa hautajaiset, sanoi Leonard Ellerbe.

Ellerben mukaan Mayweather ei halunnut kommentoida asiaa mitenkään.

Useat mustat urheilijat ovat antaneet lausuntoja Floydin kuoleman johdosta. Heihin kuuluvat muun muassa koripalloilijat Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ja LeBron James sekä golfaaja Tiger Woods.

Trump uhkasi sotilailla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kutsuvansa armeijan apuun Yhdysvaltain mellakoiden laannuttamiseksi, jos muu ei auta. Trump sanoi Valkoisen talon puutarhassa pitämässään tv-puheessa, että jos osavaltiot tai kaupungit eivät ryhdy riittäviin toimiin, hän lähettää asevoimat paikalle.

Trump sanoi myös tuovansa tuhansia raskaasti aseistettuja sotilaita pääkaupunki Washingtoniin. Washington ei kuulu mihinkään osavaltioon, joten presidentillä on suorempi valta järjestyksen ylläpitoon siellä. Muualla Yhdysvalloissa järjestyksenpito on pääasiassa osavaltioiden vastuulla.

Presidentti ei yleensä voi käyttää armeijaa maan sisäisen järjestyksen ylläpitämiseen, mutta Washington Postin mukaan vuodelta 1807 peräisin oleva kapinalaki sallii presidentin käyttää hätätapauksessa liittovaltion joukkoja levottomuuksien kukistamiseen. Viimeksi lakia sovellettiin vuonna 1992 Los Angelesin mellakoiden yhteydessä. Trump uhkasi puheessaan ottaa lain käyttöön myös nyt.

– Jos kaupunki tai osavaltio ei ryhdy tarvittaviin toimiin puolustaakseen asukkaidensa henkeä ja omaisuutta, lähetän sinne Yhdysvaltain asevoimat ja ratkaisen ongelman nopeasti heidän puolestaan, Trump sanoi.

Muun muassa New Yorkin ja Illinoisin kuvernöörit ilmoittivat CNN:n mukaan tuoreeltaan, etteivät halua liittovaltion joukkoja osavaltioihinsa.

Virallinen kuolinsyy vaihtui

Myös Floydin virallinen kuolinsyy on vaihtunut. Viranomaisten julkaisemassa ruumiinavausraportissa kerrotaan, että Floyd kuoli tukehtumiseen, jonka aiheuttivat häntä pidelleet poliisit.

Viranomaiset julkaisivat raportin pian sen jälkeen, kun Floydin perheen tilaama yksityinen ruumiinavausraportti oli todennut kuolinsyyksi tukehtumisen ja hapen puutteen aivoissa. Aiemmin viranomaisten alustavassa raportissa oli sanottu, että kuolinsyy oli Floydin sydänongelmien, päihteidenkäytön ja poliisien toiminnan yhteisvaikutus.

Floydin perhe suuttui alustavasta kuolemansyytutkimuksesta, joka korosti Floydin terveysongelmia kuolinsyynä. He tilasivat siksi kahdelta lääketieteen asiantuntijalta yksityisen ruumiinavausraportin. Sen mukaan kuolema johtui tukehtumisesta, johon vaikuttivat niskaa painaneen poliisin lisäksi myös muut poliisit, jotka auttoivat pitelemään miestä maassa.

Pian yksityisen raportin julkaisun jälkeen Hennepinin piirikunnan kuolinsyytutkija julkaisi virallisen raportin, jossa kuolinsyyksi esitettiin selvästi Floydin niskan painaminen. Raportti myös toteaa, että Floyd surmattiin.

Raportissa todettiin myös, että Floydilla oli sydänongelmia, minkä lisäksi hän oli fentanyylin vaikutuksen alaisena ja oli hiljattain käyttänyt metamfetamiinia. Niitä ei kuitenkaan listattu varsinaisiksi kuolinsyiksi.

Perheen tilaamassa raportissa taas sanottiin ruumiinavauksen osoittaneen, ettei Floydilla ollut ennestään terveysongelmia, jotka olisivat vaikuttaneet hänen kuolemaansa.