Mielenosoitukset korruptiota ja työttömyyttä vastaan jatkuvat Irakissa, tähän mennessä liki 30 ihmistä on kuollut

Irakissa on kuollut viime päivien mielenosoituksissa ainakin 28 ihmistä ja yli tuhat on haavoittunut. Kuolleiden joukossa on kaksi poliisia.

Torstaina tuhansia ihmisiä kokoontui maan pääkaupungin Bagdadin keskustassa, vaikka pääministeri oli määrännyt kaupunkiin ulkonaliikkumiskiellon.

Mielenosoitukset ovat muodostaneet vakavimman haasteen vajaan vuoden vallassa olleelle pääministeri Adil Abdul-Mahdille.

Protesteissa ihmiset ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään valtion korruptioon, korkeaan työttömyyteen ja heikkoihin julkisiin palveluihin.

AFP:n kuvaajan mukaan useimmat torstaina Bagdadissa mieltään osoittaneista kantoivat Irakin lippua. Jotkut heiluttivat puolestaan lippuja, joissa oli profeetta Muhammadin tyttärenpojan Husseinin nimi. Hussein on arvostettu hahmo shiiamuslimeille.

Hallintorakennuksia vartioimassa olleet mellakkapoliisit ja sotilaat ampuivat ilmaan kyynelkaasua.

– Me uhraamme sielumme ja veremme sinun puolestasi Irak, huusivat mielenosoittajat.

Mielenosoituksia oli myös muun muassa Nasiriyahin kaupungissa maan eteläosassa. Terveysviranomaisten mukaan siellä kuoli kuusi mielenosoittajaa.

Neljäsosa nuorista työttömiä

Irakin kaduille saapuneet mielenosoittajat ovat suurelta osalta nuoria. Heidän mukaansa protestit ovat olleet spontaaneita. Mielenosoittajien mukaan protesteissa ei ole tilaa uskonnollisille johtajille tai poliitikoille, joiden väitetään "kaapanneen" aikaisemmat mielenosoitukset.

– Tämä liike ei näytä edeltäjiltään. Se on laajalle levinnyt, epäpoliittinen liike, joka ei liity puolueeseen tai heimoon, sanoi Majid Saher, 23, mielenosoituksissa Bagdadissa AFP:lle.

Irakissa yleensä poliitikot tai uskonnolliset tahot kutsuvat mielenosoitukset koolle. Mielenosoittajien mukaan nyt protesteilla ei ole johtajaa.

– Suurin ongelmamme on korruptio. Se on tappanut meidät, mielenosoituksiin osallistunut entinen sotilas Walid Ahmad sanoi.

Transparency International -järjestön mukaan Irak on maailman 12:nneksi korruptoitunein maa.

Erään mielenosoittajan mukaan protesteihin osallistuvat ovat nuoria ja työttömiä. Maailmanpankin mukaan maan nuorisotyöttömyys on 25 prosenttia.