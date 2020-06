Mielenosoituksissa kaadettavat patsaat henkivät vallankumoushalua – "Muutostahto käy aina lähes ensimmäisenä symbolien kimppuun"

Mielenosoittajat ovat viime päivinä kaataneet ja tahrineet historiallisten henkilöiden patsaita eri puolilla maailmaa osana rasismin ja kolonialismin vastaisia mielenosoituksia. Kovaa kyytiä ovat saaneet esimerkiksi siirtomaa-ajan hirmuteoista tunnetun kuningas Leopold II:n patsas Belgiassa ja orjakauppias Edward Colstonin patsas Britanniassa.

Patsaita on kautta historian runneltu vallankumousten ja yhteiskunnallisten muutosten yhteydessä, sanoo Aleksanteri-instituutin itäisen Euroopan tieteenalan vastaava Katalin Miklóssy STT:lle. Esimerkiksi vuonna 1989 Itä-Euroopassa kaadettiin tai siirrettiin lukuisia patsaita, joihin kiteytyivät kommunistisen järjestelmän symboliarvot.

– Patsaan kaatuminen symbolisoi järjestelmän kaatumista. Patsaiden kaataminen ja tärvely on yhteydessä siihen, mitä arvoja yhteiskunta haluaa ylläpitää.

Tutkijan mukaan Black Lives Matter -mielenosoitusten yhteydessä rusikoidut patsaat osoittavat historiasta tuttua vallankumoushenkeä.

– Tässä selkeästi yritetään muuttaa järjestelmän rakenteita. Uudelleenarvioidaan sitä, mitkä ovat rakenteellisen epätasa-arvon symboleita ja millä tavalla niihin tulisi puuttua. Se on perusteellista alhaalta ylöspäin kumpuavaa muutostahtoa, joka käy aina ensimmäisenä tai lähes ensimmäisenä symbolien kimppuun.

Patsaita voidaan paitsi kaataa, myös kukittaa

Symbolien avulla valtaa voidaan myös vahvistaa. Esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin käy itäisen Euroopan vierailuillaan usein edelleen kukittamassa neuvostoaikaisia monumentteja.

– Kukitus tarkoittaa symbolien vahvistamista. Putinin Venäjä on yhä enemmän kiinnostunut Euroopan politiikasta ja yrittää vaikuttaa itäisen Euroopan maihin. Venäjä on osoittanut tämän symbolipolitiikan kautta uudenlaista viestintää, jossa ajetaan neuvostotyyppisen suurvallan päämääriä, Miklóssy arvioi.

Venäjä on myös ärhäkästi puolustanut neuvostoajan monumentteja eri puolilla Itä-Eurooppaa. Esimerkiksi Unkarin pääkaupungissa Budapestissa nököttävää neuvostosotilaiden monumenttia on yritetty siirtää pois jo vuodesta 1989 lähtien, mutta Venäjä on vastustanut siirtoa jopa uhkailemalla katkaista energiasopimuksensa Unkarin kanssa.

Miklóssyn mielestä Venäjän suhtautuminen neuvostosymboleihin on erityisen huolestuttavaa.

– Kun taas kerran kohdistetaan symboleihin huomiota tällä tavalla aggressiivisesti, se tarkoittaa aina tietyssä mielessä poliittista muutosta. Symbolipolitiikalla on valtava merkitys arvioitaessa sitä, mihin politiikan suunta kääntyy.

Jopa olutmerkin punainen tähti voi kuohuttaa

Patsaiden lisäksi myös muut symbolit herättävät voimakkaita tunteita.

– Esimerkiksi joissain Itä-Euroopan maissa on voimassa laki, että punaista tähteä ei saa käyttää missään, koska se symboloi kommunismia. Kielto meni niinkin äärimmäisyyksiin, että Heineken-oluen levittämistä haluttiin kieltää, koska sen pullossa on punainen tähti. Autoritääristen järjestelmien ongelma on se, että ne ovat hyvin yksiselitteisiä ja yksitulkintaisia.

Onpa patsaita tärvelty Suomessakin, Miklóssy muistuttaa. SDP:n entinen poliitikko Mikael Jungner osallistui opiskeluaikoinaan Moskovan kaupungin Helsingille lahjoittaman Maailman rauha -patsaan tervaamiseen.

– Vaikka Jungner kuinka tervasi Maailman rauha -patsasta, se kököttää edelleen paikallaan Hakaniemen torilla. Tällaista ei voisi kuvitellakaan Itä-Euroopassa, jossa vasemmistohistoriaan liittyviä patsaita ei uskalleta puolustaa, koska ne menevät kansallista narratiivia vastaan. Meillä on edelleen Maailman rauha -patsas, oltiinpa siitä mitä mieltä tahansa. Annetaan mahdollisuus eri tulkinnoille.

Katalin Miklóssy korostaa, että Black Lives Matter on arvoiltaan hyvin tärkeä asia. Hän kuitenkin toivoo, että patsaita riepoteltaessa muistettaisiin myös niiden monitulkintainen historia.

– Ei mentäisi äärimmäisyyksiin, että vain yhden ainoan tulkinnan varassa tuhotaan monitulkintaisia symboleita.