Mielensoittajat vastustivat Trumpin itsenäisyyspäiväseremoniaa Rushmoren muistomerkillä – "Olette varastetulla maalla"

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin saapuminen Etelä-Dakotaan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin on poikinut mielenosoituksia.

Yhdysvalloissa juhlitaan lauantaina itsenäisyyspäivää. Presidentti Donald Trump osallistuu itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Etelä-Dakotassa Mount Rushmore -vuoren juurella perjantai-iltana paikallista aikaa eli aikaisin aamulla lauantaina Suomen aikaa.

Mielenosoittajat muun muassa sulkivat valtatien, kirjoittaa Washington Post. Poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan. Lehden mukaan suurin osa mielenosoittajista kuuluu Yhdysvaltain alkuperäiskansoihin.

– Olette varastetulla maalla, luki mielenosoittajien kylteissä Boston Globen mukaan.

Kylteissä oli myös esimerkiksi valkoista ylivaltaa ja rasismia vastustavia iskulauseita

Monelle alkuperäisväestöön kuuluvalle Mount Rushmore, johon on kaiverrettu neljän aiemman presidentin kasvot, on symboli sorrolle, kirjoittaa ABC News. Muistomerkin nähdään median mukaan edustavan rikottuja sopimuksia ja valkoisen väestön valta-asemaa. Rushmore sijaitsee Mustat kukkulat -vuoristossa, joka on uskonnollisesti merkittävä paikalliselle alkuperäisväestölle.

– Mikään ei ole suurempi muistutus mahtaville sioux-kansoille maasta, joka ei voi pitää lupausta tai sopimusta, kuin kasvot, jotka on veistetty pyhälle maallemme, jota Yhdysvallat kutsuu Rushmore-vuoreksi, alueen kansan edustaja Harold Frazier sanoi lausunnossaan ABC:n mukaan.

Amerikan kolmeatoista siirtokuntaa edustanut mannermaakongressi julisti siirtokunnat itsenäisiksi Britanniasta 4. heinäkuuta vuonna 1776.

Itsenäisyyspäivä on vapaapäivä koko liittovaltiossa. Sitä juhlitaan paraatein ja ilotulittein.

Trump toivoo saavansa kasvonsa vuoreen

Mount Rushmore -vuoreen on kaiverrettu Yhdysvaltain aiempien presidenttien George Washingtonin, Thomas Jeffersonin, Theodore Rooseveltin ja Abraham Lincolnin muotokuvat.

Graniittiin kaiverretut presidentit seuraavat, kun Trumpin – joka on toivonut saavansa itsekin kuvansa vuoreen – on määrä pitää puhe kello kuuden aikaan aamulla Suomen aikaa tuhansille paikallaolijoille.

– Siitä tulee loistava ilta. Vain harva on nähnyt sellaisen ilotulituksen, joka nyt nähdään, Trump hekumoi etukäteen.

Tilaisuuden koronavirustoimia on kritisoitu etukäteen, sillä tapahtuman järjestäjät ovat sanoneet, ettei turvavälejä pidetä. Osallistujat kuitenkin saavat halutessaan kasvosuojan.

Washington Postin mukaan presidentin on määrä viettää lauantaina itsenäisyyspäivää Valkoisessa talossa Washingtonissa.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.