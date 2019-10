Mies varasti ambulanssin Oslossa ja törmäsi useisiin ihmisiin, motiivista ei tietoa

Mies on ajanut varastetulla ambulanssilla useiden ihmisten sekä lastenvaunujen päälle Oslon Torshovissa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Loukkaantuneiden määrästä ja vammojen vakavuudesta ei ole vielä tietoa.

NRK:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan vaunuissa ollut lapsi on kuljetettu sairaalahoitoon.

Oslon poliisi kertoi Suomen aikaa puoli kolmelta NRK:lle, että kuljettaja on pidätetty ja poliisi etsii vielä toista henkilöä tapaukseen liittyen. Poliisi on vahvistanut norjalaislehti VG:lle, että ambulanssin kaappauksessa on osallisena kaksi henkilöä ja toinen heistä on yhä vapaalla jalalla.

Poliisi kertoi aiemmin Twitterissä saaneensa kulkuneuvon ja aseistetun kuljettajan kiinni. Poliisi ampui epäiltyä kohti, mutta poliisin mukaan tämä ei ole vakavasti loukkaantunut.

NRK:n mukaan poliisi ampui ambulanssin renkaisiin pysäyttääkseen epäillyn. Silminnäkijätietojen mukaan ambulanssin varastanut mies olisi myös ampunut aseella.

Poliisi on eristänyt tapahtuneen vuoksi laajan alueen. Paikalla on useita poliisipartioita sekä poliisin helikopteri partioimassa aluetta.

Epäillyn motiivista ei ole vielä tietoa.