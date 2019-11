Mihail Gorbatshov vaatii ydinaseiden tuhoamista

Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatshov varoittaa BBC:n haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset jännitteet aiheuttavat maailmalle suunnattoman vaaran.

– Niin kauan kuin joukkotuhoaseita, ennen kaikkea ydinaseita on olemassa, on vaara valtava. Kaikkien maiden on sitouduttava niiden tuhoamiseen. Se on välttämätöntä ihmiskunnan ja planeetan pelastamiseksi, 88-vuotias entinen johtaja sanoi.

Gorbatshovin valtakaudella solmittu INF-sopimus keskipitkän matkan ydinohjusten poistamisesta Euroopasta on kaatunut, kun sekä Venäjä että Yhdysvallat vetäytyivät siitä.

Gorbatshov antoi haastattelun Berliinin muurin murtumisen 30-vuotispäivän yhteydessä.