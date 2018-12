Erilaiset luottorekisterit, kanta-asiakkuudet ja älylaitteiden kaupalliset sovellukset takaavat sen, että yksityishenkilöistä kertyy länsimaissa ulkopuolisille toimijoille paljon tietoa. Kiinassa tähän voidaan lisätä myös kansalaisten poliittisen luotettavuuden arviointi.

Länsimaissa Kiinan on uutisoitu kehittävän näitä yhdistämällä maailman ensimmäistä "digitaalista diktatuuria", jossa kaikki kansalaiset pisteytettäisiin yhteiskunnallisen luotettavuutensa perusteella ja heitä myös kohdeltaisiin sen mukaisesti. Asiantuntijoiden mukaan aivan tästä ei ole kyse, vaikka kaikenlainen valvonta onkin maassa kiristynyt.

Yalen yliopiston tutkijan Jeremy Daumin mukaan vaikuttaa siltä, että länsiarvioissa on paljolti kuvattu omia pelkoja oman kasvavan digitaalisen jalanjäljen väärinkäytöstä ja siirretty ne sitten arvioihin Kiinan tilanteesta.

Kontrolli on lisääntynyt presidentti Xin aikana

Enemmän kuin kaiken valvonnan yhteen pistesaldoon yhdistävästä järjestelmästä, Kiinan yhteiskunnallisessa luototuksessa on Daumin mukaan kyse eri valvontatapoja yhdistävästä ajattelumallista. Sen mukaan kansalaisten toiminnan kaikenpuolinen rekisteröinti auttaa tekemän ihmisistä rehellisempiä ja vähentämään väärinkäytöksiä.

Sosiaalisen luotettavuuden puristamisessa yhteen ainoaan pistesaldoon jokaiselle kansalaiselle ei olisi Daumin mukaan juuri järkeä, koska esimerkiksi lainaa myöntävän pankin ja poliisin tarpeet yksilön luotettavuuden arvioimiselle ovat niin erilaiset.

Naapurivahdit, korttelikomiteat ja muu sosiaalinen kontrolli ovat Kiinassa tuttuja jo vuosikymmenten takaa, eikä yksilön toimien valvomista siksi pidetä kovin outona, sanoo vanhempi tutkia Elina Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista. Autoritaarisuuden aste on kuitenkin vaihdellut, ja presidentti Xi Jinpingin johdolla on menty selvästi valvontaa ja keskusvaltaisuutta kiristävään suuntaan.

– Kiina käyttää sisäiseen turvallisuuteen paljon enemmän rahaa kuin sotilasmenoihin. Suurin pelko on koko ajan, että tilanne lähtee käsistä, ja kontrollia halutaan lisätä, Sinkkonen sanoo.

Ei vain oma käytös, vaan myös ystävät ja sukulaiset

Lisämahdollisuuksia valvonnalle tuo nykyteknologia: miljoonat valvontakamerat ja niihin liitettävä kasvojentunnistusekologia, älypuhelimet sovelluksineen sekä ostostietojen tallentuminen maksukortteja käytettäessä. Kansalaisen on kerrottu voivan menettää henkilökohtaista pistesaldoaan muun muassa sen mukaan, ostaako hän paljon alkoholia tai käveleekö hän kadulla päin punaisia.

Tutkija Daumin mukaan Kiinalla on oman etunsa takia selvä kiusaus liioitella teknisen valvonnan mahdollisuuksia ja aukottomuutta.

– He haluavat ihmisten uskovan, että väärinkäytöksistä jää kiinni, Daum kirjoittaa.

Sinkkosen mukaan kiinalaista erityismaustetta valvontaan tuo se, ettei kansalaisen luottamukseen vaikuta vain oma toiminta vaan myös lähisukulaisten ja ystävien tekemiset. Omaankin toimintaan voi olla vaikeaa vaikuttaa, jos arvioinnin perusteita tai taustalla olevia algoritmeja ei avata.

– Minulla ei ole hirveän suuria odotuksia siitä, että järjestelmästä tulisi länsimaisesta näkökulmasta mitenkään reilu, Sinkkonen sanoo.

Mustalle listalle joutuminen voi vaikeuttaa kaikkea elämää

Yhteiskunnallisen luottamuksen menettämisellä on myös seurauksia. Kiinassa on raportoitu, etteivät epäluotettavaksi arvioidut henkilöt ole esimerkiksi päässeet matkustamaan, koska oikeus ostaa lippuja on evätty.

Sinkkonen korostaa, ettei mustalle listalle joutumiseen riitä pelkkä epäilyttävä arkikäyttäytyminen, vaan taustalla on yleensä oikeuden tuomio tai vaikka maksamatta jätetty sakko. Muodollisista oikeudellisista perusteista huolimatta seuraukset voivat kuitenkin olla suhteettomat niiden kohteeksi joutuvalle.

– Aika hurjat mahdollisuudet tällä on. Kasvojentunnistus voi nopeuttaa turvatarkastusta lentokentällä, mutta samalla käytännössä estää poliittisesti epäilyttävää henkilöä liikkumasta kadulla, Sinkkonen pohtii.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei kaikki valvonta ja luotettavuuden arviointi ole vailla perusteita länsimaisestakaan näkökulmasta. Esimerkiksi yrityksiin kohdistuessaan se voi lisätä kuluttajatuotteiden turvallisuutta.

– Väärennettyjä ja turvallisuusmääräyksiä kiertäviä tuotteita on Kiinassa paljon markkinoilla, Sinkkonen kertoo.