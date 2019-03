Miksi brexit-sopimus kaatui jälleen? Mitä Britanniassa tapahtuu seuraavaksi? – Lue, mitä tiistain murskaäänetyksestä seuraa

Britannian parlamentti torjui brexit-sopimuksen tiistaina selvin luvuin, vain reilu kaksi viikkoa ennen eropäivää.

Sopimuksen kaatumista osattiin odottaa sen jälkeen kun kovan linjan konservatiivit ja Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP kertoivat äänestävänsä sitä vastaan. Sopimus kaatui äänin 391–242.

Sopimus torjuttiin tällä kertaa vähän loivemmin kuin tammikuussa, jolloin se moukaroitiin 230 äänen erolla 432–202.

Tyrmäys tarkoittaa sitä, että Britannia suuntaa kohti eroa ilman sopimusta tai eroneuvotteluille myönnetään lisäaikaa.

Miksi parlamentti hylkäsi sopimuksen?

EU:n kanssa neuvoteltu erosopimus ei kelvannut kansanedustajille, joista osa myös toivoi brexitin peruuntumista. Äänekkäin vastustus kohdistui edelleen sopimuksen vakuutusjärjestelyyn, joka olisi pitänyt Britannian tullijärjestelyssä EU:n kanssa, jos muusta ei ehditä sopia.

Kansanedustajat eivät luottaneet siihen, että maa pääsisi halutessaan irrottautumaan hätäjärjestelystä.

Pääministeri Theresa Mayn viime hetken matka Strasbourgiin ja EU:lta saamansa lisävakuuttelut eivät riittäneet vakuuttamaan parlamenttia.

Viimeinen naula arkkuun oli oikeuskansleri-parlamentaarikko Geoffrey Coxin oikeudellinen arvio. Pitkin matkaa keskeistä roolia näytellyt Cox arvioi, että on edelleen olemassa oikeudellisia riskejä siitä, ettei Britannia pääsisi irti erosopimuksen niin sanotusta hätäjärjestelystä.

Hätäjärjestely olisi tullut voimaan vain siinä tapauksessa, että neuvottelut tulevasta suhteesta epäonnistuvat.

Pääministeri May vakuutti hallituksen tehneen kaikkensa parlamentin huolien hälventämiseksi, ja se välittyi myös hänen hyvin käheästä äänestään.

– Kuulisittepa (komission puheenjohtajan) Jean-Claude Junckerin äänen, May vastasi huuteluun.

EU-maat voivat harkita brexitin viivästyttämistä – Britannian täytyy kuitenkin tarjota hyvä syy lisäajalle

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

EU ei hevin lähde enää neuvottelupöytään. Vajaan kahden vuoden vaikeiden neuvotteluiden jälkeen syntynyt sopimus oli paras mahdollinen, EU:sta on toisteltu.

– Kolmatta mahdollisuutta ei tule, Juncker evästi tiistaina.

Britannian parlamentti äänestää heti keskiviikkona siitä, jättääkö maa EU:n hallitsemattomasti ilman sopimusta. Ero tulisi voimaan 29. maaliskuuta.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier muistutti Twitterissä vähän ennen äänestystä, että ilman sopimusta Britannia ei saa myöskään vuoden 2020 loppuun ulottuvaa siirtymäaikaa.

Jos parlamentti torjuu eron ilman sopimusta, kansanedustajat äänestävät torstaina lisäajan pyytämisestä. EU-johtajat voisivat päättää lisäajasta ensi viikolla huippukokouksessa Brysselissä.

Hallitsematon brexit halutaan välttää, minkä takia EU-maat ovat todennäköisesti valmiita antamaan Britannialle vähän aikaa tilanteen selvittämiseen.

– EU haluaa tietää, mitä me teemme lisäajalla ja tämän talon on vastattava. Haluaako se peruuttaa eron (artikla 50), pitää toisen kansanäänestyksen, haluaako se eri sopimuksen, May kyseli tappion jälkeen äänellä joka hädin tuskin enää kantoi.

Ennen äänestystä pääministeri May varoitti brexitin peruuntumisesta, jos parlamentti hylkää erosopimuksen. Käytännössä peruuntuminen näyttää kuitenkin tällä hetkellä epätodennäköiseltä.

Myös Euroopan parlamentti keskustelee tilanteesta keskiviikkona Strasbourgissa.