Minskin kadut täyttyivät mielenosoittajista toisena sunnuntaina peräkkäin – Lukashenko vertasi mielenosoittajia rottiin

Valko-Venäjän pääkaupunki Minskin kadut täyttyivät toisena sunnuntaina peräkkäin kansalaisten lähdettyä osoittamaan mieltään presidentiksi kuudennen kerran peräkkäin valittua Aleksandr Lukashenkoa vastaan.

Uutistoimisto AP:n mukaan mielenosoittajia olisi ollut yli 150 000. Myös Valko-Venäjän oppositiota tukevien medioiden mukaan mielenosoittajia oli yli 100 000. Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenilmaukset pysyivät rauhallisina eikä mielenosoittajien ja mellakkapoliisien välillä ollut yhteenottoja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenosoittajat marssivat Minskissä Itsenäisyydenaukiolle. Mielenosoittajat huusivat "vapaus" sekä "emme unohda, emme anna anteeksi" -iskulauseita.

– Meillä on vain kaksi vaatimusta: oikeudenmukaiset vaalit ja väkivallan lopettaminen, 32-vuotias Igor kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Mielenosoituksessa liehuivat tutuksi näyksi muodostuneet punavalkoiset liput.

"Mielenosoittajat pakenivat kuin rotat"

Lukashenko saapui mielenosoitusten ollessa jo päättymässä helikopterilla virka-asunnolleen. Videolla näkyy, kuinka helikopterista ulos kävellyt presidentti oli pukeutunut luotiliiveihin ja lippalakkiin ja hänellä oli vasemmassa kädessä automaattikivääriltä näyttävä ase. Videon voi katsoa esimerkiksi BBC:n venäjänkielisestä live-seurannasta.

Lisäksi Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto Belta julkaisi videon Lukashenkon helikopterilennolta, jossa tämä kommentoi 15-vuotiaalle Nikolai-pojalleen mielenosoittajien paenneen kuin rotat. Mielenosoitukset olivat tuossa vaiheessa jo monin paikoin päättyneet, sillä Minskissä oli sunnuntaina sateista.

BBC:n mukaan Minskin Itsenäisyydenaukion läheisyydessä oli paikalla myös mellakkapoliiseja, jotka muistuttivat kovaäänisillä mielenosoituksen olevan laiton. Oppositiomedia Tut.by:n Twitterissä julkaisemista valokuvista näkee, miten mellakkapoliisit ovat muodostaneet ketjun aukion eteen.

Aiemmin Tut.by julkaisi Twitterissä videon, jossa näkyi suuri letka armeijan kuorma-autoja ja busseja matkalla kohti Minskin keskustaa. Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova kertoi Twitterissä, että Minskin kaduilla oli havaittu myös vesitykein varustettuja ajoneuvoja ja lisäksi ainakin neljä metroasemaa oli suljettu.

Minskin lisäksi ainakin Grodnon kaupungissa oppositio osoitti mieltään.

Liettuassa 30 kilometrin ihmisketju

Brittilehti Guardianin mukaan sunnuntain mielenosoituksen järjestäjät kutsuivat kokoontumista nimellä Uuden Valko-Venäjän marssi. Edellisviikon valtavasta mielenilmauksesta sen sijaan puhuttiin Vapauden marssina.

Myös muissa maissa osoitettiin sunnuntaina mieltä Valko-Venäjän opposition tueksi. Esimerkiksi Moskovassa ja Lontoossa mielenosoittajia oli kokoontunut Valko-Venäjän suurlähetystöjen eteen.

Valko-Venäjän naapurimaassa Liettuassa puolestaan kymmenet tuhannet ihmiset muodostivat 30 kilometrin mittaisen ihmisketjun pääkaupunki Vilnasta Valko-Venäjän rajalle. Liettuan mielenosoituksen esikuva oli päivälleen 31 vuotta sitten muodostettu yli miljoonan ihmisen ketju, joka ulottui Viron pääkaupungista Tallinnasta Latvian Riian kautta Vilnaan. Tuolloin ihmisketju vastusti Neuvostoliiton hallintoa.

Mielenosoituksiin viestipalvelun ohjeistuksin

Sunnuntaisia mielenilmauksia oli kutsuttu koolle ainakin Telegram-viestipalvelun Nexta Live -kanavalla. Muun muassa Euronews ja yleisradioyhtiö BBC ovat selvittäneet Nextan taustoja reilu viikko sitten.

Nextalla on ollut BBC:n mukaan tärkeä rooli mielenosoitusten koordinoimisessa. Monet vakiintuneemmat oppositiomediat ovat kuitenkin suhtautuneet varovaisesti kanavalla julkaistuun tietoon. Viestien alkuperää on usein vaikea varmistaa. Myös kanavan rahoitus on ollut jossain määrin usvan peitossa.

BBC:n mukaan Nextalla ei ole verkkosivustoa ja sen toiminnasta vastaa pieni neljän hengen ryhmä, joka toimii Puolan pääkaupungista Varsovasta käsin. Kanavan juuret ovat Youtubessa, jossa Nextan toiminnan aloitti noin viisi vuotta sitten nuori Stepan Putilo. Telegramin Nexta Live -kanava sen sijaan avautui toissa vuonna.

Tihanovskaja: Olen niin ylpeä valkovenäläisistä

Valko-Venäjän opposition keulakuva Svetlana Tihanovskaja suitsutti uutistoimisto AFP:n haastattelussa protestoivan kansansa toimia ja julisti, etteivät valkovenäläiset ole peloissaan.

– Olen nyt niin ylpeä valkovenäläisistä, koska 26 pelon vuoden jälkeen he ovat valmiita puolustamaan oikeuksiaan, Tihanovskaja kertoi AFP:lle lauantaina.

Hänen mukaansa on erittäin tärkeää, että valkovenäläiset jatkavat yhtenäisenä taistelua ihmisoikeuksien puolesta.

Lukashenko on tuominnut mielenosoitukset, jotka saavat hänen mukaansa tukea länsimaista.