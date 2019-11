"Minua pelottaa, ulospääsyä ei ole " – poliisi jatkaa yliopiston piirittämistä Hongkongissa

Hongkongissa poliisi piirittää edelleen yliopistokampusta, jossa on puhjennut rajuja yhteenottoja poliisin ja demokratiamielenosoittajien välillä.

Polyteknisen yliopiston kampuksella on motissa satoja mielenosoittajia. Aiemmin he sytyttivät tulipalon yliopiston pääsisäänkäynnin luona ilmeisesti estääkseen poliisia pääsemästä sisälle. He ovat myös heitelleet polttopulloja poliisien asemia kohti.

Poliisi on julistanut kampuksen mellakka-alueeksi ja varoittanut mielenosoittajia käyttämästä "tappavia aseita".

– Varoitan mellakoitsijoita: älkää käyttäkö polttopulloja, nuolia, autoja tai muitakaan tappavia aseita poliiseja vastaan. Jos jatkatte tällaista vaarallista toimintaa, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää niin vähän voimakeinoja kuin on pakko vastataksemme. Niihin kuuluu myös kovien ammusten käyttö, varoitti poliisin edustaja Louis Lau Facebookissa.

Mellakoinnista voi saada enimmillään kymmenen vuoden vankeustuomion.

– Minua pelottaa, ulospääsyä ei ole. En voi muuta kuin taistella loppuun asti, nimettömänä pysytellyt mielenosoittaja sanoi varhain aamulla paikallista aikaa.

Kiinan väliintuloa pelätään

Kiina on toistuvasti tuominnut Hongkongissa jo puoli vuotta jatkuneet protestit. Pelkona on, että Kiinan hallinto lähettää sotilaita tukahduttamaan liikehdinnän.

Viime viikolla Kiinan presidentti Xi Jinping esitti toistaiseksi tiukimmat kommenttinsa tilanteesta ja sanoi, että mielenosoitukset uhkaavat Hongkongin ja Kiinan välistä yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatetta.

Mielenosoitukset ja mellakat vaikuttavat huomattavasti hongkongilaisten arkeen. Lisäksi Hongkong on valahtanut taantumaan. Kaupungin lentokenttäviranomaisten mukaan liikennemäärät ovat laskeneet reilulla kymmeneksellä vuoden takaiseen verrattuna.

Hongkongin mielenosoitukset alkoivat, kun aluehallinto yritti ajaa läpi luovutuslain, joka olisi sallinut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Laki on sittemmin peruttu, mutta mielenosoitukset ovat jatkuneet.