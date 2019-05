Mirror: Työväenpuolueen Corbyn on asettumassa uuden brexit-kansanäänestyksen kannalle – puheenjohtajan epäselvien kantojen on uskottu syöneen puolueen kannatusta

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn on taipumassa uuden brexit-kansanäänestyksen kannalle, kertoo brittilehti Mirror.

Lehti kertoo puolueen sisällä oleviin lähteisiin nojaten, että Corbyn saattaa julkistaa kantansa jo lähipäivinä.

Corbyn on pitänyt uutta kansanäänestystä yhtenä mahdollisuutena brexit-umpisolmun avaamiseksi, mutta ei ole virallisesti tukenut sitä.

Työväenpuolue menestyi huonosti sunnuntain EU-vaaleissa. Suurena syynä tähän pidetään puolueen ympäripyöreitä brexit-kantoja. Etenkin monet työväenpuolueen nuoremmat kannattajat puolustavat Britannian EU-jäsenyyttä.

Työväenpuolueen virallinen kanta tällä hetkellä on, että se haluaisi mieluiten uudet parlamenttivaalit. Monien puolueen vaikuttajien mielestä uusi EU-kansanäänestys on hyvä vaihtoehto, jos uusia vaaleja ei saada.

Corbyn onkin kohdannut puolueen sisällä paljon painetta asettua tukemaan uutta kansanäänestystä.

Toisaalta jotkut työväenpuolueen edustajat pelkäävät, että uuden kansanäänestyksen tukeminen karkottaisi brexitin puolesta äänestäneet britit puolueesta. Työväenpuolueen kannattajakunnassa on myös paljon brexitin kannattajia.

Britannian EU-eroprosessi on yhä pahassa juntturassa. Pääministeri Theresa May on ilmoittanut väistyvänsä konservatiivipuolueen johdosta 7. kesäkuuta, ja uusi pääministeri selviää pian sen jälkeen.

Corbynin kannasta kertoi ensimmäisenä Suomessa Iltalehti.