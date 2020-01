Mishustinin pääministeriys sai odotetusti duumassa ylivoimaisen tuen – kukaan ei äänestänyt vastaan

Venäjän parlamentin alahuone duuma on hyväksynyt Mihail Mishustinin nimittämisen Venäjän uudeksi pääministeriksi. Interfaxin mukaan 383 edustajaa sanoi kyllä ja 41 pidättäytyi äänestämästä. Kukaan ei äänestänyt vastaan.

Mishustin esitteli ennen äänestystä hallituksensa ohjelmaa ja kehotti parlamenttia tekemään yhteistyötä presidentti Vladimir Putinin ohjelman pikaiseksi toteuttamiseksi.

– Ihmisten pitäisi jo nyt tuntea muutoksia parempaan.

Mishustin sanoi, että ykkössijalla on kansalaisten reaalitulojen parantaminen. Toisaalta hallituksen täytyy palauttaa elinkeinoelämän luottamus viranomaisiin ja edistää innovaatioita.

Mishustinilla oli valtapuolue Yhtenäisen Venäjän tuki takanaan. Uutistoimisto Tassin mukaan hän on kertonut puolueen edustajille, että hallituksen kokoonpanoon on luvassa muutoksia. Hän ei kuitenkaan kertonut tarkemmin, millaisia.

Mishustinilla on viikko aikaa ilmoittaa hallituksesta ja ministereistä.

Venäjällä koettiin eilen suuryllätys, kun pääministeri Dmitri Medvedevin hallitus erosi ja presidentti Vladimir Putin ehdotti 53-vuotiasta verohallinnon johtajaa Mishustinia uudeksi pääministeriksi.

Mishustinin nimi on melko tuntematon jopa Venäjällä. Hän on koulutukseltaan insinööri ja taloustieteen tohtori. Hänen erikoisalaansa on verotus, ja vuodesta 2010 hän on johtanut Venäjän liittovaltion verohallintoa.

"Putin haluaa pysyä numero ykkösenä"

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila kuvaili Mishustinia pitkän linjan lojaaliksi virkamieheksi, jonka rooli julkisuudessa on ollut näkymätön.

– Hän on ollut täysin katveessa kaikissa spekulaatioissa, Lassila sanoi eilen STT:lle.

Politiikan asiantuntijat pitävät nimitystä osana toimia, joilla Putin tähtää oman asemansa pönkittämiseen senkin jälkeen, kun hänen presidenttikautensa päättyy vuonna 2024.

Putin ehdotti eilen parlamentin asemaa vahvistavia muutoksia maan perustuslakiin. Ehdotuksen mukaan presidentin olisi jatkossa nimitettävä se pääministeri ja ne avainministerit, joita parlamentti ehdottaa virkaan. Presidentillä tosin säilyisi oikeus erottaa pääministeri tarvittaessa.

Uudistus vahvistaisi myös alueiden kuvernöörien asemaa. Lisäksi muutos nostaisi Venäjän oman lain ensisijaiseksi kansainväliseen oikeuteen nähden.

Putinin ehdotuksen mukaan korkeilla viranhaltijoilla, kuten aluejohtajilla, kansanedustajilla ja ministereillä, ei saisi olla kaksoiskansalaisuutta tai pysyvää oleskelulupaa jossain toisessa maassa. Sama koskisi myös presidenttiehdokkaita, joilta edellytettäisiin vähintään 25 vuoden asumista Venäjällä ennen ehdokkaaksi asettumista.

Eilisten käänteiden jälkeen onkin kyselty, petaako Putin itselleen presidenttikautensa jälkeen pääministerin paikkaa.

Riippumaton politiikantutkija Maria Lipman arvioi, että Putin haluaa pysyä maassa "numero ykkösenä, ilman kilpailijoita".

Kansanäänestys vapunpäivänä

Kansanäänestys presidentti Putinin ehdottamista muutoksista Venäjän perustuslakiin järjestetään toukokuun 1. päivänä, kertoo uutistoimisto Tass. Se perustaa tietonsa lähteeseensä Venäjän parlamentin ylähuoneessa.

Aiemmin Putin lupasi järjestää perustuslain muutoksista kansanäänestyksen mutta ei puhunut mitään ajankohdasta.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi nimitti kansanäänestystä jo etukäteen vilpilliseksi roskaksi. Hänen mukaansa Putinin päämäärä on yhä pysyä maan ainoana johtajana loppuikänsä.

Edellisen kerran Venäjällä on järjestetty kansanäänestys vuonna 1993 presidentti Boris Jeltsinin esittelemästä uudesta perustuslaista.