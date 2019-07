Mitä Iranin ilmoitus uraanin väkevöittämisestä yli ydinsopimuksen rajan tarkoittaa?

Iran ilmoitti ryhtyvänsä väkevöittämään uraania yli vuoden 2015 ydinsopimuksessa sovitun 3,67 prosentin rajan. Iranilaisviranomaisten kertoivat sunnuntaina, että presidentti Hasan Ruhanilta tullut määräys toimeenpantaisiin muutaman tunnin kuluessa, kun viimeisetkin tekniset yksityiskohdat olisi saatu hoidettua. Asiasta kerrottiin televisioidussa tiedotustilaisuudessa hieman ennen aamukymmentä Suomen aikaa, uutistoimisto AFP kertoi.

Iran vihjasi jo perjantaina, että maa voisi nostaa uraanin väkevöintiasteen viiteen prosenttiin.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ylitarkastaja Antero Kuusi kertoo, että ydinvoimalaitokset toimivat yleensä sopimuksessa rajana olleella 3,67-prosenttisella uraanilla.

– Kun mennään 3,67 prosentin yli, tehdään väkevämpää uraania kuin ydinpolttoaineen käytön kannalta on tarpeen, ja matkataan kohti ydinasekelpoista uraania. Viisi prosenttia on kuitenkin vielä kaukana ydinasekelpoisesta. Uraani on ydinasekelpoista vasta lähestyttäessä 80:tä prosenttia, Kuusi sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa 3,67 prosenttia ylittävälle uraanille ei käytännössä ole mitään lisäkäyttötarkoitusta ennen kuin se saavuttaa ydinasekelpoisuuden.

– Joissakin tutkimus- ja sukellusvenereaktoreissa käytetään väkevämpää, 12–15 prosenttista uraania, mutta ei sille muuta varsinaista käyttöä ole.

Kuusi muistelee, että Iran lähestyi 20-prosenttista uraania ennen vuoden 2015 ydinsopimusta.

Valvonta vaikeutuu määrien kasvaessa

Iran rikkoi ydinsopimusta jo aiemmin ylittämällä siinä sovitun varastoidun rikastetun uraanin rajan. Sopimuksessa Iran oli sitoutunut siihen, ettei se varastoisi kerralla yli 300:aa kiloa rikastettua uraania, jota voidaan käyttää reaktoreiden ydinpolttoaineena tai ydinaseiden valmistamiseen. Iranin maanantain ilmoituksen jälkeen diplomaattilähteet kertoivat, että Iran oli ylittänyt rajan kahdella kilolla.

Kuusi pitää määrää hyvin pienenä, mikä osoittaa Iranin ennemminkin halunneen julkisuutta rikkomalla sopimusta, jota muut eivät sen mielestä noudata.

– Tässä on vielä kohtuullisen pienistä määristä kyse, mutta mitä enemmän rikastettua uraania varastoidaan, sitä enemmän sitä voidaan prosessoida ja sitä hankalampaa sitä on valvoa. Määrää rajoitettiin ennen kaikkea valvonnan helpottamiseksi, ja jotta joitain määriä rikastettua uraania ei voi piilottaa mihinkään, Kuusi kertoo.

YK:n alainen kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA valvoo, noudattaako Iran ydinsopimusta.

Ydinaseen piilossa valmistaminen kestäisi kauan

Ylitarkastaja Kuusi pitää Iranin matkaa ydinasekelpoiseen uraaniin pitkänä.

– Siihen menee joitain kuukausia, jos siihen laittaa todella paljon työtä. Jos sitä yrittää tehdä piilossa vähän kerrallaan, se kestää se pitkään. Todennäköisesti Iranilla ei ole niin paljon rikastuskapasiteettia, että se pystyisi muutamassa kuukaudessa tekemään tarvittavaa materiaalia.

Kuusen mukaan Iran ei ole osoittanut vielä merkkejä siitä, että se pyrkisi saamaan ydinaseen nopeasti.

– Ainakaan vielä ei ole merkkejä, että uusi asevarustelukilpailu olisi käynnistynyt. Vielä puhutaan määristä ja toimista, jotka ovat enemmänkin tietynlaista kansainvälisen politiikan asemointia ja näytönhalua.

– Mutta onhan se mahdollista, että Iran lähtee isolla voimalla tavoittelemaan ydinasetta, jos tilanne jatkuu. Sillä olisi varmasti isompia seurauksia, Kuusi lisää.

Kolmas askel

Ydinsopimuksen tarkoituksena on sitouttaa Iran rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi talouspakotteiden keventämiselle. Viime vuoden toukokuussa sopimuksesta irtautunut Yhdysvallat on sittemmin asettanut tiukkoja Iranin vastaisia pakotteita.

Iranin varaulkoministeri Abbas Araqchi sanoi sunnuntain tiedotustilaisuudessa, että Iran haluaa pelastaa sopimuksen, mutta Euroopan maat ovat epäonnistuneet omissa sitoumuksissaan, kertoo BBC.

Iran uhkasi rikkoa lisää ydinsopimuksen sitoumuksiaan 60 päivän päästä, elleivät sopimuksen osapuolet keksi ratkaisua Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden kiertämiseen.

– Toivomme, että löydämme ratkaisun, tai otamme kolmannen askeleen 60 päivän päästä, Araqchi totesi.

Iran on kertonut jo aiemmin, että sopimuksessa asetettujen rajojen rikkominen on vastatoimi sille, etteivät Kiina, Ranska, Saksa, Venäjä ja Britannia ole onnistuneet suojaamaan Irania Yhdysvaltain pakotteilta.

EU kertoi reilu viikko sitten, että pakotteiden kiertämiseen suunniteltu INSTEX-mekanismi oli vihdoin toiminnassa ja ensimmäiset kaupat tekeillä, mutta Iran ei ole ollut tyytyväinen mekanismiin.