Mitä yhteistä on salmiakilla, hiiriviinalla ja paahdetuilla marsuilla? Ruotsalaismuseo on sitä mieltä, että nämä ovat maailman iljettävimpiä ruokia

Mitä yhteistä on salmiakilla, kuolleilla hiirenpoikasilla maustetulla viinalla ja paahdetuilla marsuilla? Ne on kaikki nostettu esimerkeiksi iljettävistä ruoista ruotsalaisessa näyttelyssä.

Ruokia saa sekä haistella – mielipiteitä jakava durian-hedelmä voi olla elämys, samoin ruotsalainen hapansilakka – että maistella, jos pokka pitää. Esimerkiksi hedelmälepakko kuulemma haisee vahvasti virtsalta kiehuessaan, mutta sen lihan sanotaan olevan makeaa ja hyvää.

Näyttelyn tarkoitus ei kuitenkaan ole pilkata muita ruokakulttuureja. Pikemminkin sillä halutaan näyttää, miten subjektiivista iljettävyys on ja haastaa ajatukset siitä, mikä on syötävää ja mikä ei.

The Museum of Disgusting Food on avoinna tammikuun 27. päivään asti, ja sen löytää Malmöstä.