Mittaamattoman arvokas Notre Dame tuhoutumassa pahoin tulipalossa – katso dramaattiset kuvat

Maailman tunnetuimpiin turistinähtävyyksin kuuluva Pariisin Notre Dame -katedraali oli maanantaina vaarassa tuhoutua kokonaan tulipalossa. Pelastusviranomaiset arvioivat myöhään illalla, että on epävarmaa, saadaanko Notre Dame -katedraalin tulipaloa enää sammutettua. Yksi kirkon torneista on jo romahtanut.

Kulttuurihistoriallisesti mittaamattoman arvokasta pyhäkköä pidetään yhtenä Ranskan goottilaisen arkkitehtuurin tärkeimmistä saavutuksista.

Tulipätsin aikaansaamat vahingot olivat jo maanantaina mittavia: katedraalin yli 90-metriä korkea keskitorni luhistui ja kirkon katto loimusi ilmiliekeissä. Katedraalin edustajan mukaan kaikki katon puiset tukirakenteet olivat tulessa, mikä johtanee katon lähes täydelliseen romahtamiseen.

Pariisin apulaispormestarin Emmanuel Gregoiren mukaan palomiehet yrittävät pelastaa ne taideteokset, joita vielä on mahdollista pelastaa.

– Mitään ei tule jäämään jäljelle. Nähtäväksi jää, selviääkö edes katedraalia suojaava holvi, sanoi Notre Damen edustaja Andre Finot BBC:n mukaan.

– Tämä on todella surullista. Surullisin hetki, jota olen koskaan elämässäni seurannut, kiteytti brittituristi Sam Ogden, 50. Ogdenin lailla sadat ihmiset olivat kerääntyneet Seinen rannoille katsomaan paloa. Osa heistä itki avoimesti.

– Pariisi on ruhjoutunut. Kaupunki ei tule koskaan enää olemaan entisensä. Olen pariisilainen, isäni oli pariisilainen, isoisäni oli pariisilainen; tätä me toimme lapsemme katsomaan. Minä en tule koskaan näyttämään sitä pojalleni. Jos teillä on tapana rukoilla, tehkää se nyt, sanoi liekkejä tuijottava Philippe.

Macron kiirehti palopaikalle

Ranskan presidentti Emmanuel Macron perui täksi illaksi suunnitellun televisiopuheensa ja kiirehti palopaikalle.

Palo on herättänyt laajalti kommentteja sosiaalisessa mediassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Notre Dame -katedraalin palo on "kauhea". Trump kirjoittaa Twitterissä, että palo tulisi sammuttaa ilmasta käsin ja nopeasti.

– Ehkäpä lentävistä sammutuskoneista olisi apua. Nyt on syytä toimia nopeasti, presidentti neuvoi.

Suomalaisen palomestarin arvio: Notre Damen vauriot noussevat mittaviksi

Notre Dame -katedraalin tulipalo näyttäisi olevan voimakas, ja palon aiheuttamat tuhot voivat nousta mittaviksi. Näin arvioi ensimmäisten kuvien perusteella Pariisin arvopyhätön paloa Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Vesa Paatelma.

– Esimerkiksi kumirenkaita ei tarvitse olla kummoistakaan määrää, kun niiden palosta muodostuu jo paljon savua. Mutta jos kyse on rakennuksesta, ja savua muodostuu noin runsaasti sekä savu on lisäksi tummahkoa, voi arvioida, että palo on voimakas, Paatelma sanoo.

Tästä on mahdollista Paatelman mukaan päätellä, että riski palon leviämisestä katedraalissa edelleen on suuri.

– Harmillisen usein tämän tyyppisissä tulipaloissa käy niin, että pelastustoiminnalla voidaan vain rajoittaa palon leviämistä. Lopputuloksena vauriot ovat sitten mittavat.

Paatelman mukaan Notre Damen kivisessä katedraalissa on palavaa materiaalia, kuten mahdollisesti puisia kattorakenteita. Sitä, millaista muuta palokuormaa rakennuksen sisällä on, on palomestarin mukaan vaikeaa arvioida.