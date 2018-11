Moitittu Freddie Mercuryn elämäkertafilmi hitiksi Atlantin takana

Kriitikkojen pääosin lyttäämä Freddie Mercuryn elämäkertafilmi Bohemian Rhapsody on katsojien mieleen. Elokuva kipusi Pohjois-Amerikassa avausviikonloppunsa katsotuimmaksi filmiksi.

Queen-yhtyeen edesmenneen laulajan tarina tuotti Yhdysvalloissa ja Kanadassa yhteensä 50 miljoonan dollarin pääsylipputulot. Potti vastaa 44 miljoonaa euroa.

Rami Malekin tähdittämä Bohemian Rhapsody on ollut katsojamenestys myös Queenin kotimaassa Britanniassa. Elokuvan ohjasi Bryan Singer.

Sansibarin saarella Afrikan itärannikolla syntynyt Freddie Mercury nousi maineeseen 1970-luvun alussa Queenin keulakuvana. Hänen laulutyylinsä toi rockiin vivahteita oopperalaulusta.

Mercuryn kirjoittamiin hitteihin lukeutuivat elokuvan nimikappaleen lisäksi We Are The Champions, Somebody To Love ja Killer Queen.

Mercury kuoli 45-vuotiaana aidsiin vuonna 1991.