Moldovan parlamenttivaalit sujuvat sekavasti

Oppositio puoluekentän molemmilta laidoilta syyttää Moldovaa hallitsevaa demokraattipuoluetta vaalivilpistä. Sekä maan Venäjä-mielinen presidentti Igor Dodon että EU-myönteinen Andrei Nastase väittävät, että demokraattipuoluetta johtava oligarkki Vlad Plahotniuc on kuljettanut bussilasteittain äänestäjiä Moldovasta eroon pyrkivästä Transnistriasta ja kertonut heille, ketä äänestää.

Sosiaalisessa mediassa on pyörinyt pitkin päivää videoita ja raportteja siitä, miten tuntemattomat miehet tarjoavat rahaa ja kyytiä äänestäjille.

Demokraattipuolueen varapuheenjohtaja Vladimir Chebotar on myöntänyt äänestyksessä esiintyneen joitakin rikkeitä, mutta hänen mukaansa mitään suuria väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut.

Transnistrian hallinto ei ole hyväksynyt äänestyspaikkojen pystyttämistä alueelleen, mutta sen asukkailla on oikeus äänestää Moldovan vaaleissa. Transnistria julistautui itsenäiseksi Neuvostoliiton hajottua, mutta yksikään valtio ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä.

Voittoa ennustettu Venäjä-mielisille

Ennen vaaleja julkaistut mielipidekyselyt povasivat vaalivoittoa Dodonin puolueelle.

Moldovalaisia on vuosia jakanut kiista siitä, pitäisikö maan lähestyä enemmän Venäjää vai EU:ta. Tilanne maassa on pitkään ollut sekava ja jännitteinen, koska nykyinen parlamentti on ollut EU-myönteinen, kun taas Dodon on kannattanut läheisempiä suhteita Venäjään.

Ennen vaalipäivää tehdyissä gallupeissa Dodonin sosialistipuolue on pitänyt kärkisijaa. Toisena on ollut EU-myönteisten puolueiden koalitio ja vasta kolmantena demokraattipuolue.

Mielipidekyselyjen perusteella mikään puolue ei kuitenkaan saisi niin suurta kannatusta, että pystyisi muodostamaan hallituksen yksin.

Jos sosialistipuolue pääsee valtaan, Moldovan EU-suhde saattaa olla vaakalaudalla. EU ja Moldova tekivät vuonna 2014 yhteistyösopimuksen, jonka presidentti Dodon on halunnut purkaa. Dodonin sosialistipuolue haluaisi Moldovan liittyvän EU:n sijasta Euraasian talousunioniin, johon kuuluvat Venäjä, Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan ja Kirgisia.

Äänestyspaikat sulkeutuvat iltayhdeksältä, ja ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa maanantaiaamuna.

Korruptio valtava ongelma

Äänestysinnon ennakoitiin jäävän matalaksi. Korruptio on Moldovassa valtava ongelma ja äänestäjien usko poliitikkoihin vähissä.

Moldova oli viime vuonna korruption vastaisen Transparency Internationalin 180 maan vertailussa vasta sijalla 117. Maailmanpankki sanoi hiljattain, että maata hallitsevat oligarkkien intressit.

– Korruptio rehottaa kaikilla elämänalueilla, myös koulutuksessa. Oikeusjärjestelmän pitää muuttua, jotta nuorilla ihmisillä olisi mitään tulevaisuutta Moldovassa, sanoi 21-vuotias Adina Raetchi.

3,5 miljoonasta moldovalaisesta liki 800 000 on töissä ulkomailla, monet Venäjällä. Raha, jonka he lähettävät perheilleen, vastaa Maailmanpankin mukaan viidennestä Moldovan bruttokansantuotteesta.

Alex Mihailenco, 33, työskentelee startup-yritysten parissa Lontoossa, mutta oli palannut kotiin äänestämään ja kampanjoimaan korruptiota vastaan.

– Parlamenttivaalit on mahdollisuus yrittää parantaa Moldovaa. Moldovalaiset ovat niin tottuneita päivittäiseen korruptioon, että he luulevat kaikkialla olevan samanlaista. Se ei ole totta, hän sanoo.