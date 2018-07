Molemmat Zimbabwen presidentinvaalien ykkösehdokkaat pitävät itseään voittajina

Zimbabwen merkittävimmät presidenttiehdokkaat pitävät molemmat itseään vaalien todennäköisimpinä voittajina.

Istuva presidentti Emmerson Mnangagwa sanoi, että hänen Zanu-PF-valtapuolueensa on saanut ääntenlaskennasta "äärimmäisen myönteisiä" tietoja.

– Korkea äänestysprosentti ja kansalaisten aktiivisuus ilahduttavat minua suuresti. Odotamme kärsivällisesti virallisia tuloksia juuri, kuten perustuslaki määrää, Mnangagwa kertoo pikaviestipalvelu Twitterissä.

Oppositiopuolue MDC:n johtaja Nelson Chamisa taas ilmoitti tänään Twitterissä voittaneensa vaalit selvästi.

– Meillä on nyt tulokset suurimmasta osasta yli 10 000 äänestyspaikasta, ja olemme menestyneet erinomaisesti. Nyt odotamme, että vaalitoimikunta ZEC toteuttaa perustuslaillisen velvollisuutensa ja julistaa, miten kansa äänesti. Olemme valmiit muodostamaan seuraavan hallituksen, Chamisa kirjoittaa.

Zimbabwessa järjestettiin eilen presidentinvaalit, parlamentin alahuoneen vaalit ja paikallisvaalit. Vaalit olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun 37 vuotta hallinnut Robert Mugabe syrjäytettiin viime vuoden marraskuussa.

Vaalien alustavat tulokset on tarkoitus julkistaa tänään, ja lopulliset tulokset saadaan tarkistuslaskentojen jälkeen elokuun 4. päivään mennessä. Jos yksikään presidenttiehdokas ei saa yli puolta äänistä, presidentinvaalien toinen kierros järjestetään syyskuun alussa.

Nuoriso osallistui aktiivisesti

Vaaleja valvovat virkamiehet arvioivat maanantai-iltana, että äänestysprosentti oli 75:n tuntumassa.

– Meidän nähdäksemme korkea äänestysprosentti kertoo siitä, että vaalien näkyvyys ja äänestäjien tiedot ovat hyvällä tasolla, vaalitoimikunnan puheenjohtaja Priscilla Chigumba kommentoi myöhään maanantai-iltana.

– Kaiken kaikkiaan äänestäjiä oli valtavasti, varsinkin nuoria ihmisiä. Ilmapiiri oli suurimmaksi osaksi erittäin hyvä ja rauhanomainen, mikä on myönteinen merkki, sanoo Elmar Brok, joka johtaa maahan pitkästä aikaa päästettyjä EU:n vaalitarkkailijoita.

Vaalitarkkailijat kuitenkin varoittivat mahdollisista ongelmista äänestysprosessissa.

– Meidän täytyy tarkistaa joitakin puutteita. Emme vielä tiedä, onko kyse jostain kaavamaisesta toiminnasta vai vain huonoista järjestelyistä joillakin äänestyspaikoilla, Brok sanoo.

– Olemme täysin varmoja, että vaalit olivat rehelliset. Me Zimbabwen vaalitoimikunnassa emme varasta ihmisiltä oikeutta valita johtajansa, toimikunnan puheenjohtaja Chigumba vastasi muun muassa oppositioon kuuluville epäilijöille.

Onnistuisiko vallanvaihto rauhallisesti?

Mnangagwan ja Chamisan lausunnot erinomaisista vaalimenestyksistään ovat herättäneet epäilyksiä siitä, mitä tulosten selvittyä tapahtuisi. Ei ole selvää, hyväksyisivätkö Mnangagwaa kannattavat kenraalit tilannetta, jossa oppositiopuolue MDC voittaisi.

Valtapuolue Zanu-PF on hallinnut Zimbabwea aina maan vuonna 1980 tapahtuneesta itsenäistymisestä lähtien, ja 75-vuotias Mnangagwa on presidentinvaalien selvä ennakkosuosikki. Hänellä on takanaan armeijan tuki, valtiolle uskolliset tiedotusvälineet ja puolueen hallitsema hallituskoneisto.

40-vuotias Chamisa on kuitenkin saanut suurta suosiota vaalikampanjansa aikana ja hän on pyrkinyt tavoittelemaan etenkin nuorten ääniä.

Vaalien voittaja saa tehtäväkseen vakavissa talousvaikeuksissa kamppailevan maan nostamisen jaloilleen.