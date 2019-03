Molemmat ehdokkaat julistautuivat voittajiksi Istanbulin huipputasaisessa pormestarinvaalissa

Sekä Turkin valtapuolueen AKP:n että oppositiopuolue CHP:n ehdokkaat ovat julistautuneet Istanbulin pormestarinvaalien voittajiksi. Vaalien tulospalvelun mukaan AKP:n Binali Yildirim ja CHP:n Ekrem Imamoglu ovat lähes tasoissa.

Presidentti Recep Tayyip Erdoganin liittolainen ja entinen pääministeri Yildirim julistautui voittajaksi ensin, kun 98 prosenttia äänistä oli laskettu ja ehdokkaiden välinen ero oli vain muutamia satoja ääniä.

– Olemme voittaneet vaalit Istanbulissa. Kiitämme Istanbulin asukkaita heidän meille antamastaan mandaatista, Yildirim sanoi kannattajilleen.

Imamoglu sanoi silloin voitonjulistuksen olevan vain yritys ohjailla yleistä mielipidettä ja kehotti odottamaan ääntenlaskennan loppuun saakka. Myöhemmin myös hän julistautui Istanbulin vaalin voittajaksi.

– Haluan ilmoittaa Istanbulin asukkaille ja koko Turkille, että lukujemme mukaan on selvää, että voitimme Istanbulissa, Imagmoglu sanoi puheessaan.

Turkin sunnuntain paikallisvaaleja on pidetty presidentti Erdogania koskevana kansanäänestyksenä.

Talouden heikko tila näkyy tuloksissa

Erdoganin AKP-puolue on kärsimässä karvaan tappion pääkaupunki Ankarassa, jossa CHP:n ehdokas Mansur Yavas oli saanut pormestarinvaalissa 50,6 prosenttia äänistä AKP:n ehdokkaan 47,2 prosenttiin verrattuna, kun äänistä oli laskettu 92 prosenttia. Tappiolla Ankarassa olisi vahva symbolinen arvo.

– Jokainen voitto ja jokainen tappio on kansamme tahto ja myös demokratian vaatimus. Myönnämme, että voitimme ihmisten sydämet niillä alueilla joilla voitimme. Ja myönnämme, ettemme pärjänneet tarpeeksi hyvin niillä alueilla, joilla hävisimme, Erdogan sanoi Istanbulissa ääntenlaskennan edetessä.

Erdogan ja AKP ovat voittaneet Turkissa kaikki vaalit noustuaan ensi kerran valtaan vuonna 2002. Puolueen menestystä on siivittänyt etenkin Turkin vahva talouskasvu. Nyt maan talous on kuitenkin vaikeuksissa ja inflaatio kiihtyy jatkuvasti, mikä on saanut monet äänestäjät hylkäämään valtapuolueen.

Oppositiopuolueiden on katsottu olleen vaalikampanjassa selkeiden altavastaajien asemassa, sillä AKP ja Erdogan ovat haukanneet lähes kaiken näkyvyyden valtionmediassa.