Mosambikin tulvauhreja jo satoja, tuhannet odottavat edelleen evakuointia

Ainakin 350 ihmistä on kuollut ja 15 000 odottaa edelleen pelastamista eteläisen Afrikan maita riepotelleen Idai-hirmumyrskyn jäljiltä. Evakuointikeskuksissa on ainakin 65 000 ihmistä. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n mukaan apua tarvitsevien määrä on pelkästään Mosambikissa ainakin 600 000, mutta tullee nousemaan lähelle 1,7 miljoonaa.

Idai iski Mosambikin rannikolle perjantaina tuoden mukanaan hirmumyrskynopeuksissa riehuneet tuulet ja rankkasateet, jotka saivat Mosambikin ja itäisen Zimbabwen alavat maat tulvimaan.

– Aivan ensimmäiseksi meidän on saatava ruokaa, lääkkeitä ja suojaa ihmisille, jotka ovat eristyksissä pienillä saarilla ja kylissä, sanoi Mosambikin maa- ja ympäristöministeri Celso Correa.

Avustajilla oli käytössään vain viisi helikopteria ihmisten evakuointiin.

Zimbabwessa tulvauhrien määrä oli maan yleisradioyhtiön ZBC:n mukaan torstaina jo 139, kun vielä edellispäivänä uhreja oli alle 40.

"Aika loppuu, ihmiset ovat odottaneet jo yli kolme päivää"

Suomen Punainen Risti (SPR) kertoi myöntää katastrofirahastostaan 200 000 euroa Mosambikin uhrien auttamiseksi. Rahoilla tarjotaan ihmisille suojaa, puhdasta vettä ja terveydenhoitoa.

– Myrsky teki heti tuhojaan, ja viemäreistä ja käymälöistä saastunut tulvavesi aiheuttaa vielä pitkään terveysuhkia alueella. Puhtaan veden jakelu ja hygienian edistäminen voivat ehkäistä katastrofin pitkittymisen ja säästää ihmishenkiä, sanoi SPR:n avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi tiedotteessa.

Mosambikissa oleva SPR:n viestintädelegaatti Caroline Haga sanoi ajan käyvän vähiin.

– Tuhannet ihmiset odottavat pelastusta puissa ja katoilla, mutta aika loppuu. Ihmiset ovat odottaneet jo yli kolme päivää. Kaikkia ei pystytä noutamaan, joten meidän on keskityttävä lapsiin, raskaana oleviin naisiin ja loukkaantuneisiin, Haga sanoi BBC:n mukaan.

Myös Kirkon Ulkomaanapu myönsi katastrofirahastostaan 50 000 euroa hirmumyrskyn uhreille Mosambikissa ja Zimbabwessa. Tuki kanavoidaan alueelle kirkkojen katastrofirahaston ACT-allianssin ja paikallisten apujärjestöjen kautta.

Pelastakaa Lapset kertoi laajentavansa avustustoimiaan Mosambikissa. Tähän mennessä järjestö on toimittanut jo 51 tonnia avustustarvikkeita alueelle. Ryhmä järjestön avustustyöntekijöitä on ollut paikan päällä arvioimassa omaisuutensa menettäneiden perheiden tilannetta.

Myös Plan International ilmoittaa avanneensa keräyksen uhrien auttamiseksi.