Moskova höllentää koronarajoituksia – Ruotsissa lähes sata uutta koronakuolemaa

Moskovan tiukkoja koronarajoituksia aletaan höllentää ensi viikon alussa, kertoo pormestari Sergei Sobjanin. Hänen mukaansa silloin sallitaan esimerkiksi muidenkin kuin ruokaa myyvien kauppojen aukiolo. Lisäksi ihmisten sallitaan poistua kotoaan aiempaa vapaammin.

Moskova on ollut Venäjän koronakriisin keskipiste, ja kaupungin koronarajoitukset ovat olleet erittäin tiukkoja. Esimerkiksi koiraa on saanut ulkoiluttaa vain alle sadan metrin päässä kotoa eikä kotoa ole saanut poistua ilman pätevää syytä.

Presidentti Vladimir Putin sanoi eilen, että asiantuntijoiden mukaan koronatartuntojen huipun voidaan nähdä tulleen ohitetuksi Venäjällä. Tähän mennessä tilastot eivät ole täysin tukeneet Putinin väitettä.

Venäjällä on raportoitu tähän mennessä vajaat 4 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja yli 370 000 tartuntaa. Kuolemien määrä vastaa 27:ää kuollutta miljoonaa venäläistä kohden.

Kuolleiden todellisen määrän uskotaan olevan merkittävästi suurempi. Osasyy matalalle kuolleisuusluvulle on myös tilastointitapa, jossa kaikkia kuolleita viruksen kantajia ei lasketa koronakuolemiin.

Koronakuolemia todettu Ruotsissa runsaat 4 200

Ruotsissa on raportoitu 95 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta eilisen jälkeen, kansanterveysviranomaiset kertovat. Kaikkiaan koronakuolemia on Ruotsissa todettu runsaat 4 200, mikä vastaa vajaata 420:tä kuollutta miljoonaa ruotsalaista kohden.

Epidemian alun jälkeen koronavirustartunnan on saanut ainakin runsaat 35 00 ruotsalaista, joista hieman yli 2 000 on saanut tai saa yhä tehohoitoa.

Maailmanlaajuisesti jo yli 350 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen, selviää Worldometer-sivustolta. Koronavirustartuntoja on varmistettu tähän päivään mennessä yli 5,6 miljoonaa.

Eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia on ollut Yhdysvalloissa, noin satatuhatta. Toiseksi eniten kuolemantapauksia on ollut Britanniassa, yli 37 000.

Worldometer-sivuston mukaan koronaviruksesta on toipunut jo yli 2,4 miljoonaa ihmistä.

Ranska lopettaa Trumpin hehkuttaman lääkkeen koronakäytön

Ranskan hallitus on kieltänyt hydroksiklorokiinin käytön covid 19 -potilaiden hoidossa. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun kaksi ranskalaista neuvoa antavaa elintä ja Maailman terveysjärjestö WHO varoittivat aiemmin tällä viikolla, että lääke on osoitettu mahdollisesti vaaralliseksi useissa tutkimuksissa.

Uusien sääntöjen mukaan hydroksiklorokiinia voi käyttää Ranskassa vain kliinisissä tutkimuksissa, joissa testataan sen tehokkuutta koronavirusta vastaan.

Hydroksiklorokiinin puolesta on puhunut muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on kertonut käyttävänsä lääkettä ennaltaehkäisynä. Myös Brasilian terveysministeri suositteli viime viikolla hydroksiklorokiinin käyttöä jopa lievien koronatapausten hoitamisessa.

Suositusten vuoksi monet maat ovat ostaneet isoja määriä hydroksiklorokiinia. Jotkut lääkärit ovat myös määränneet lääkettä koronaviruspotilaille, vaikka sen tehosta ei ole ollut näyttöä.

Hydroksiklorokiinia käytetään muun muassa malarialääkkeenä ja nivelreuman hoidossa.