Moskovan virallisesta koronakuolemien luvusta saattaa puuttua jopa 60 prosenttia tapauksista

Moskovan kaupungin virallisista koronavirustilastoista saattaa puuttua jopa 60 prosenttia koronaviruskuolemista, kertoo muun muassa Moscow Times. Moskova on Venäjän koronaviruskriisin keskus.

Vaikka Venäjä on ilmoittanut noin 242 000 koronavirustartunnasta, taudin on kerrottu tappaneen vasta 2 212 ihmistä. Lukua on pidetty hämmästyttävän alhaisena.

Moskovan terveysviranomaiset sanoivat keskiviikkona, että koronaviruspotilaista jopa 60 prosentin kuolinsyyksi on kirjattu jonkin muu kuin itse virus. Koronavirus kirjataan kuolinsyyksi vain, mikäli patologi vahvistaa viruksen positiivisen virustestin saaneen potilaan kuolinsyyksi.

Viranomaisten mukaan koronaviruspotilaiden kuolemista yli 60 prosenttia aiheutuikin muista syistä, esimerkiksi muista vakavista sairauksista.

Viranomaiset kiistävät peukaloinnin

Huhtikuussa Moskovassa kuoli virallisten lukujen mukaan koronavirukseen 639 ihmistä. Moscow Times laskee terveysviranomaisten lausunnon perusteella, että koronaviruspotilaita olisi kuollut huhtikuussa kokonaisuudessaan lähes 1 600.

Lehden mukaan kaupungissa tilastoitiin huhtikuussa kuolemantapauksia noin 20 prosenttia keskimääräistä enemmän. Lehti vertasi tämän vuoden huhtikuuta edeltäneeseen kymmeneen vuoteen. Uutistoimisto Reutersin tietoja hyödyntänyt Guardian-lehti puolestaan kertoi, että Moskovassa kuoli huhtikuussa noin 1 840 ihmistä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Moscow Timesin mukaan "ylimääräiset" kuolemat voivat johtua juuri koronaviruksesta. Määrä on noin kolminkertainen virallisten viruskuolemien määrään verrattuna

Guardianin mukaan niin Moskovan terveysviranomaiset kuin Venäjän terveysministeriö ovat kiistäneet, että tilastoja olisi peukaloitu.

Viranomaiset ovat aiemmin selittäneet alhaista kuolemien määrää ajoissa aloitetuilla tehokkailla torjuntatoimilla.

Noin 10 000 uutta tartuntaa päivittäin

Keskiviikon virallisen lukujen perusteella Moskovassa on rekisteröity yhteensä 1 232 kuolemaa ja 126 000 koronavirustartuntaa. Tiukkoja liikkumisrajoituksia on kaupungissa jatkettu tämän kuun loppuun saakka.

Guardianin mukaan Venäjä on kertonut tehneensä jo lähes 6 miljoonaa koronavirustestiä. Tartuntojen määrä on lisääntynyt maassa joka päivä yli 10 000:lla nyt jo viikon ajan.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Venäjän 242 000 tartuntaa on kolmanneksi eniten maailmassa. Edellä ovat Yhdysvallat ja Espanja.

Maailman koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Venäjällä on eniten tartuntoja Yhdysvaltojen jälkeen.

Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on miljoonaa asukasta kohden todettu tartunta 1 660 ihmisellä. Kuolleita on miljoonaa asukasta kohden 15.

Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat torstaiaamuna 1 093 tartunnan saanutta ja 51 kuollutta miljoonaa asukasta kohden.