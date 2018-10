Muellerin Venäjä-tutkinnasta voi tulla pannukakku: tutkimustuloksia ei välttämättä tuoda edes julkisuuteen

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-raportin odotetaan valmistuvan heti 6. marraskuuta pidettävien kongressivaalien jälkeen, mutta raportin sisältö saattaa olla monille pettymys.

Politico-lehden mukaan raportin tietoja ei välttämättä edes tuoda julkisuuteen, ellei niiden pohjalta pystytä nostamaan oikeusjuttua. Julkistamisesta päättää Yhdysvaltain oikeusministeriö, lehti toteaa.

Washington Postin mukaan monihaaraiset tutkimukset ovat keskittyneet viime aikoina presidentti Donald Trumpin pitkäaikaisen avustajan Roger Stonen mahdollisiin Wikileaks-kytköksiin ja siihen, oliko Stonella ennakkotietoa Wikileaksin vuonna 2016 tekemistä demokraattisen puolueen sähköpostivuodoista.

Jo 17 kuukautta jatkuneilla tutkimuksilla on yritetty selvittää Trumpin ja hänen kampanjatiiminsä mahdollisia Venäjä-yhteyk­siä viime presidentinvaalien alla. Roger Stonen tapauksesta ei ole tihkunut tarkempia tietoja: vain se tiedetään, että hän on käynyt viime päivinä toistuvasti Muellerin toimistolla ja että hän on myöntänyt julkisuudessa, että häntä vastaan saatetaan valmistella syytteitä.

Lähiviikot näyttävät, löytyykö Stonen ja venäläisten väliltä sellaista raskauttavaa kytköstä, että sitä voitaisiin käyttää Trumpia vastaan. Washington Postin mukaan Stone rehvasteli vuoden 2016 presidentinvaalien alla suorilla suhteillaan Wikileaksin perustajaan Julian Assangeen, mutta on sittemmin kuitannut puheensa ”liioitteluna” tai ”väärinymmärryksenä”.

Mueller voi periaatteessa jatkaa Trump-tutkimuksiaan niin pitkään kuin haluaa. Hänen tiiminsä tiedätään kuitenkin kiirehtivän tutkimustulosten valmistumista.

Tiimin on huomioitava joka askelellaan oikeusministeriön valvojan, apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin näkökannat. Presidentti Trumpin virkaansa nimittämä Rosenstein ei voi puuttua itse raporttiin, mutta hän käyttää esimerkiksi budjettivaltaa.

Raportin tietojen julkistamista rajoittaa vuonna 1999 voimaan astunut lainmuutos, Politico-lehti väittää. Sitä ennen laki ei ainoastaan mahdollistanut vaan edellytti sitä, että rikoksesta epäillyn presidentin toimintaa koskeva raportti tuotiin kongressin käsittelyyn. Laki säädettiin Richard Nixonin Watergate-skandaalin jälkimainingeissa.

Tämän seurauksena muun muassa presidentti Ronald Reaganin Iran-Contra-asekauppajupakka ja Bill Clintonin Lewinsky-kohu saivat paljon julkisuutta.

Vuonna 1999 lakia kuitenkin muutettiin, kun Lewinsky-kohun yhteydessä julkisuuteen tuodun erikoissyyttäjä Kenneth Starrin raportin katsottiin loukanneen presidentti Clintonin yksityisyyttä.

Nyt samaa ei tapahdu yhtä helposti. Trumpin lakimiehet ovat jo kuukausien ajan ilmaisseet pyrkivänsä estämään raportin julkitulon. Heidän tulkintansa mukaan julkistamispäätöstä ei voi tehdä ilman Valkoisen talon lupaa.

Politicon mukaan asiasta odotetaan kovaa poliittista vääntöä kongressissa. Edustajainhuoneen enemmistö siirtynee marraskuun vaaleissa demokraateille, mutta nykyinen kongressi jatkaa tammikuun 3. päivään asti.

Yleensä luotettavana pidetty Politico-lehti kertoo saaneensa tietonsa Trumpin puolustusasian­ajajilta ja ”yli 15 entiseltä liittovaltion hallinnon virkamieheltä”, jotka ovat olleet mukana vastaavissa prosesseissa alkaen Watergatesta ja päättyen nykyiseen Venäjä-tutkintaan.