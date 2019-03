Muellerin Venäjä-tutkinta on valmis – raportti luovutettu oikeusministerille

Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinta on valmistunut, kertovat useat mediat.

Mueller on luovuttanut luottamuksellisen raportin tutkinnasta Yhdysvaltojen oikeusministerille William Barrille, kirjoittaa muun muassa Washington Post. Barrin ei tarvitse julkistaa raporttia, mutta hänen on tehtävä siitä tiivistelmä kongressille.

Mueller on tutkinut Trumpin kampanjakoneiston ja Venäjän epäiltyjä yhteyksiä vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Tulokset voivat vaikuttaa merkittävästi Trumpin asemaan. Tutkinta on jatkunut lähes kaksi vuotta, ja sen aikana julkisuuteen on tihkunut hyvin vähän yksityiskohtia sisällöstä. Huomio on kohdistunut ennen muuta siihen, ilmeneekö tutkinnassa selvä yhteys Trumpin kampanjan ja Venäjän välillä. Toinen keskeinen kysymys on se, onko Trump syyllistynyt oikeuden vastustamiseen. Tutkinnan on arvioitu voivan viedä Trumpin jopa valtakunnanoikeuteen.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö on ilmoittanut kongressille vastaanottaneensa Muellerin raportin, mutta ei kuvannut sen sisältöä. Barrin odotetaan toimittavan tiivistelmän kongressiedustajille lähipäivinä.

– Voi olla, että pystyn kertomaan teille erikoissyyttäjän olennaisimmista johtopäätöksistä jo tänä viikonloppuna, Barr kertoi kongressin oikeusvaliokuntien johtajille lähettämässään kirjeessä.

Oikeusministeri aikoo olla "niin avoin kuin mahdollista"

Barr toisti aiemman lausuntonsa siitä, että hän aikoo olla asiassa "niin avoin kuin mahdollista". Etenkin demokraattiedustajat ovat olleet tyytymättömiä Barrin lupaukseen ja vaatineet äänekkäästi Muellerin koko raportin julkistamista.

– On välttämätöntä, että Barr tekee koko raportista julkisen ja tarjoaa sen pohjana olevan näytön ja tulokset kongressille, vaativat edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer yhteisessä tiedotteessaan.

Kaksikko tähdensi, että Valkoisen talon ei pidä antaa sekaantua raportin julkistamista koskeviin päätöksiin.

Oikeusministeri Barr sanoi keskustelevansa apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin sekä Muellerin kanssa siitä, mitä osia raportista voidaan kertoa kongressille ja julkisuuteen.

Muellerin tutkinta on johtanut 34 henkilön rikossyytteisiin. Iso osa syytetyistä on venäläisiä. Syytettyjen joukossa on myös Trumpin entisiä avustajia ja muuta lähipiiriä. Esimerkiksi Trumpin entinen luottomies ja asianajaja Michael Cohen sekä entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort ovat tunnustaneet syyllisyytensä muun muassa talousrikoksiin. Kaikki syytteet eivät liity suoraan Trumpiin, vaan Muellerin tutkinta on johtanut myös presidentin avustajien entisten liiketoimien perkaamiseen.

Trump on toistuvasti arvostellut tutkintaa ja syyttänyt sitä "noitavainoksi".

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders kommentoi tutkinnan valmistumista Twitterissä. Hänen mukaansa jatkoaskeleet ovat oikeusministeri Barrin käsissä.

– Valkoinen talo ei ole saanut erikoissyyttäjän raporttia eikä sitä ole asiasta informoitu, Sanders sanoi.

Raportin tiedot voivat johtaa jatkotutkintoihin

Yhdysvaltalaisen NBC News -kanavan lähteiden mukaan Mueller ei suosittele tutkinnan valmistuttua enää uusien syytteiden nostamista. Tutkinnan mahdollisesti paljastamat tiedot voivat kuitenkin johtaa muiden tahojen käynnistämiin jatkotutkintoihin.

Trumpin toimia tutkivat parhaillaan myös useat kongressin valiokunnat. Esimerkiksi edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunnassa selvitetään neuvotteluja, joita käytiin Trump Tower -pilvenpiirtäjän mahdollisesta rakentamisesta Moskovaan.

Yhdysvalloissa on kiistelty siitä, voidaanko istuvaa presidenttiä asettaa rikossyytteeseen, jos tutkinnoissa paljastuu jotain raskauttavaa. Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan istuvaa presidenttiä vastaan ei voi nostaa rikossyytettä.

Presidentti voitaisiin kuitenkin periaatteessa asettaa virkasyytteeseen mahdollisesta rikoksesta tai poliittisista väärinkäytöksistä. Menettelyn käynnistäminen olisi edustajainhuoneen käsissä, ja oikeudenkäynti käytäisiin senaatissa.