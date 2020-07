Mumbain slummeissa asuvista yli puolen arvioidaan saaneen koronatartunnan

Intian Mumbaissa yli puolet slummeissa asuvista on jossain vaiheessa saanut koronavirustartunnan, selviää kaupungin teettämästä tutkimuksesta.

Tiistaina julkistetun selvityksen tulokset herättävät kysymyksiä siitä, kuinka paikkansapitäviä Intian viralliset koronatilastot ovat. Asiantuntijat ovat jo aiemmin arvioineet, että testauskapasiteetin puutteiden takia maassa on todennäköisesti enemmän tartuntoja kuin on raportoitu.

Selvityksessä etsittiin viruksen vasta-aineita yli 6 900 sattumanvaraisesti valitun kaupunkilaisen näytteistä. Slummeissa asuvista 57 prosentilla oli vasta-aineita ja muualla asuvista 16 prosentilla.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että suurin osa tartunnoista olisi oireettomia ja että viruskuolleisuus on todennäköisesti alhainen.

Noin 20 miljoonan asukkaan Mumbain väestöstä noin 40 prosenttia asuu slummeissa. Kaupungissa on vahvistettu yli 110 000 tartuntaa ja 6 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Pääkaupunki Delhissä jopa joka neljännellä tartunta

Pääkaupunki Delhissä tehdyn tutkimuksen mukaan kaupungin asukkaista lähes neljännes olisi saanut tartunnan. Asia selvisi vasta-ainetesteistä. Delhissä asuu noin 20 miljoonaa ihmistä.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Intiassa on vahvistettu yli 1,4 miljoonaa virustartuntaa ja yli 33 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Virallisten tietojen perusteella maassa on maailmanlaajuisesti todettu kolmanneksi eniten tartuntoja. Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa ja toiseksi eniten Brasiliassa.

Miljoonaa asukasta kohden Intiassa on todettu 25 virukseen liittyvää kuolemaa. Yhdysvalloissa vastaava luku on 460, Suomessa 59 ja Ruotsissa yli 560. Suhdeluvut selviävät Worldometers-tilastosivustolta, jonka luvuissa on aika ajoin ollut epäjohdonmukaisuuksia.

-------

Kello 13.19 korjattu näppäilyvirhe otsikosta.