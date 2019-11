Museo vahvistaa: Dresdenistä varastettiin yli 10 miljoonan arvoinen timantti

Dresdenin linnaan maanantaina iskeneet varkaat saivat mukaansa yli kymmenen miljoonan euron arvoisen 49 karaatin valkoisen timantin, valtiollinen museo kertoo. Timantti oli yksi yli kymmenestä timantein koristelluista esineistä, jotka varkaat veivät linnan Vihreään holviin tehdyssä röyhkeässä operaatiossa.

Valkoinen timantti kuului miekkaan, joka oli koristeltu yhteensä 9 isolla ja 770 pienemmällä timantilla. Timantti on yksi arvokkaimmista esineistä Saksin vaaliruhtinaan August Väkevän kokoelmassa. Museon johtajan mukaan varastettujen esineiden kulttuurinen arvo on mittaamaton, mutta niitä on käytännössä mahdotonta myydä. Valkoinen timantti valmistettiin 1700-luvun alussa.

Varkaat murtautuivat aarrekammioon aikaisin maanantaiaamuna. Sitä ennen he olivat sytyttäneet tuleen sähkökaapin, millä he katkaisivat museosta sähköt ja siten poistivat hälytyslaitteet toiminnasta.

Dresdenin poliisi epäilee, että murron takana olisi rikollisliiga. Poliisi epäilee, että varkaudella voisi olla yhteyttä toissavuotiseen murtoon, jossa Berliinin Bode-museosta vietiin satakiloinen 24 karaatin kultakolikko. Neljä epäiltyä saatiin myöhemmin kiinni, mutta kolikkoa ei ole löydetty vieläkään.