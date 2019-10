Museokone syöksyi maahan Connecticutissa, useita kuoli

Connecticutissa Yhdysvalloissa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut museolentokoneen maahansyöksyssä eilen, kertoo paikallinen media. Koneessa oli yhteensä kymmenen matkustajaa ja kolme miehistön jäsentä.

Toisen maailmansodan aikainen Boeing B-17 -pommikone syöksyi maahan, kun se yritti palata takaisin Bradleyn kansainväliselle lentokentälle lähellä osavaltion pääkaupunkia Hartfordia. Kone ajautui ongelmiin pian sen jälkeen, kun se oli noussut ilmaan.

Paikallismedian mukaan lentäjä oli pyytänyt lennonjohdolta lupaa laskeutua pikaisesti moottoriongelman takia. Lentäjä menetti kuitenkin koneen hallinnan laskeutumisessa ja kone törmäsi lentokentän huoltorakennuksiin.

– Näimme, että he eivät saaneet nostettua korkeuttaan, kertoi Connecticutin lentokenttäviraston johtaja Kevin Dillon.

Paikalliseen sairaalaan on tuotu yhteensä yhdeksän potilasta, joista kolmen tila on kriittinen. Loukkaantuneiden joukossa on myös lentokentän huoltotyöntekijä.

Lentoa operoi Collings Foundation, joka järjestää ilmailuharrastajille lentoja historiallisilla lentokoneilla. Connecticutilaisen senaattorin Richard Blumenthalin mukaan turmakone oli yksi vain kahdeksastatoista jäljellä olevasta B-17-koneesta.

Yhdysvallat käytti B-17 -konetta taisteluissa niin Saksaa kuin Japaniakin vastaan.