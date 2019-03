Muslimien ei ole tarvinnut aiemmin juuri pelätä Uudessa-Seelannissa – "Nyt perheeni haluaa minun muuttavan takaisin synnyinmaahani"

Ennen perjantain terrori-iskua Christchurchissa asuvan Helal Uddinin lähipiirissä muslimin kimppuun oli hyökätty vain kerran. Nyt miehen yksi ystävä makaa sairaalassa haavoittuneena ja toinen on kuollut.

Bangladeshista kotoisin oleva mies on asunut Uudessa-Seelannissa vuodesta 2001 asti, eikä hän ole koskaan muuttonsa jälkeen pelännyt.

Nyt tilanne on muuttunut. Hänen seurassaan oleva Saifiul Islam sanoo samaa.

– Ei siihen tarvita kuin yksi sairas ihminen, että tällaista tapahtuu. Se minua pelottaa. Nämä ihmiset kuuluisivat hoitoon, hän sanoo STT:lle poistuessaan Christchurchin yleissairaalasta, jonne iskussa haavoittuneet on viety.

Tutkimustenkaan valossa Uudessa-Seelannissa elävien muslimien ei ole tarvinnut juuri pelätä. Colleen Ward Wellingtonin yliopiston monikulttuurisuuden tutkimuksen keskuksesta sanoo, että yleisesti ottaen Uudessa-Seelannissa hyväksytään kaikenlaisista taustoista saapuvat ihmiset.

– Tutkimusten mukaan Uudessa-Seelannissa ihmiset suhtautuvat monimuotoisuuteen myönteisemmin kuin yhdessäkään EU-maassa, Ward sanoo.

Asenteet pääosin neutraaleja tai myönteisiä

Uuden-Seelannin väestöstä noin prosentti on muslimeita eli maassa asuu tällä hetkellä 46 000 muslimia. Heistä kolme neljäsosaa on syntynyt jossain muualla kuin Uudessa-Seelannissa.

– Asenteet muslimeita kohtaan ovat pääasiassa neutraaleita tai myönteisiä, Ward sanoo.

Moniin maahanmuuttajaryhmiin suhtaudutaan kuitenkin myönteisemmin kuin muslimeihin. Lisäksi Uuden-Seelannin ihmisoikeuskomissio saa enemmän valituksia uskontoon liittyvästä syrjinnästä muslimiyhteisöltä kuin miltään muulta uskontokunnalta.

– Tutkimustietomme Aucklandista, Wellingtonista ja Christchurchista osoittavat, että rasismi, syrjintä ja median esitystavat ovat nuorille muslimeille suurimpia haasteita Uudessa-Seelannissa elämiseen.

– Lisäksi musliminaiset, jotka käyttävät hijabia tai niqabia, joutuvat välillä ennakkoluulojen kohteiksi. Muslimimiehiä kohtaan hyökätään sanoin ja heitä kuvaillaan terroristeiksi.

Rauhallisuus ja turvallisuus houkuttivat

Bangladeshista kotoisin oleva muslimi Md Kamvuzzaman sanoo, ettei hänellä ole ollut uskontonsa takia Uudessa-Seelannissa koskaan mitään ongelmia.

– Muutin tänne nimenomaan siksi, että maa on rauhallinen ja turvallinen.

Hän asunut Christchurchissa vuodesta 2016 lähtien. Hän oli saapunut sunnuntaina iltapäivällä vaimonsa Yasmin Akter Smirtyn ja 17-kuukautisen tyttärensä Nusiba Parvin kanssa kaupungin keskustassa sijaitsevaan puistoon.

Paikalle oli kokoontunut suuri joukko paikallisia muslimeita, sillä noin 30-vuotias muslimimies oli edelleen kateissa. Mies oli Kamvuzzaman ystävä.

–Hän on todennäköisesti kuollut, mutta emme saaneet siihen mitään vahvistusta.

STT:n haastattelemat useat paikalliset sanoivat, että miehen ruumista ei ole löydetty, mutta hän ei ole myöskään sairaalassa.

Kamvuzzaman sanoo, ettei iskusta huolimatta aio jatkossa pelätä. Hänen perheensä on kuitenkin toista mieltä.

– He sanovat, että minun pitäisi muuttaa takaisin synnyinmaahani tämän takia.

Smirty puolestaan sanoo, että häntä pelottaa. Hän pelkää ennen kaikkea pienen tyttärensä puolesta.

"Minä kuulun tänne"

Sunnuntaina useat paikalliset kokoontuivat Hagley College –nimiseen rakennukseen kaupungin keskustaan, jossa Punainen risti tarjosi tukea. Sieltä saattoi saada myös tuoreimpia tietoja haavoittuneista. Monet lisäksi kerääntyivät muistelemaan ja kunnioittamaan iskujen uhreja moskeijoiden lähistölle tuotujen kukkien ja kirjeiden luokse.

Sunnuntaiksi paikalle Christchurchiin oli ehtinyt myös suuri joukko muualta Uudesta-Seelannista tulleita muslimeita. Monet heistä olivat tulleet tukemaan tuttaviaan tai perhettään. Heidän joukossaan oli muun muassa Uuden-Seelannin pohjoissaarelta vaimonsa kanssa Christchurchiin lentänyt 79-vuotias tohtori Hanif Quazi.

– Minä kuulun tänne. Halusin tulla tänne tukemaan tuttaviani, hän sanoo.

Quazi muutti Christchurchiin vuonna 1967 ja hän oli perustamassa kaupunkiin muslimiyhteisöä ja moskeijaa. Hän asui kaupungissa 20 vuotta ennen kuin muutti muualle.

– Ennen kuin perustimme yhteisön, muslimit eivät olleet organisoituneet täällä millään tavalla. Ei ollut moskeijaa, ei hautausmaata, ei yhteisöä, Pakistanista Christchurchiin muuttanut Quazi sanoo.

– Me loimme yhteisön tänne.

Hän kuvailee iskuja Christchurchiin yksinkertaisesti kamaliksi, sillä lähes jokainen alueella asuva muslimi tuntee jonkun iskun uhrin.

Canterburyn alueella, johon myös Christchurch kuuluu, on yhteensä noin 4 000 muslimia.

–Tunnen täältä niin paljon ihmisiä henkilökohtaisesti. Heidän näkemisensä tällaisessa tilanteessa todella satuttaa. Se on todella kivuliasta.

Monikulttuurisuuteen suhtautuminen mietityttää

Quazi on ollut perustamassa myös The Federation of Islamic Associations of New Zealand -järjestöä. Hänen mukaansa järjestön tarkoitus on ollut alusta asti se, että muslimit voisivat hyvin Uudessa-Seelannissa, ja että kaikki integroituisivat valtavirtaan.

– Tarkoitus oli luoda yhtenäinen suhde muslimien ja muiden uusiseelantilaisten välillä.

Quazin mukaan monikulttuurisuutta on ryhdytty haastamaan globaalisti, mutta Uudessa-Seelannissa lähes kaikki suhtautuvat monikulttuurisuuteen myötämielisesti.

– Silti noin 11 prosenttia uusiseelantilaisista ei hyväksy nykyään monikulttuurisuutta, hän sanoo.

– Nyt meidän täytyy pohtia miksi näin on? Emmekö kommunikoi tuon 11 prosentin kanssa, olemmeko jättäneet heidät huomiotta? Tämä on todella iso asia jo nyt, ja etenkin tulevaisuudessa.