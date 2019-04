Muslimipakolaiset häipyvät kodeistaan pelon vuoksi Sri Lankassa

Sadat muslimipakolaiset ovat hakeutuneet turvaan moskeijoihin ja poliisiasemalle Sri Lankassa pääsiäissunnuntain itsemurhaiskujen jälkeen, kertovat aktivistit.

Yli 350 ihmistä kuoli kirkkoihin ja hotelleihin tehdyissä iskuissa, joista on syytetty paikallista islamistijärjestöä NTJ:tä. Sri Lankan muslimivähemmistön johtajat ovat tuominneet iskut, mutta yhteisö pelkää kostoa.

Paikallinen ihmisoikeusjärjestö Inform kertoo, että vuokranantajat ovat heittäneet muslimeita kodeistaan, koska he pelkäävät kiinteistönsä päätyvän kostotoimien kohteeksi. Osa on lähtenyt pakoon itse väkivallan pelossa: järjestö kertoo tuntemattomien tunkeutuneen muslimien koteihin ja pahoinpidelleen heitä.

Järjestön edustajan mukaan pakolaisista on siis tullut pakolaisia nyt jo toiseen kertaan. Yhdessä Negombon moskeijoista on tiettävästi noin 700 turvaa hakenutta, useat sadat ovat menneet toiseen lähialueen moskeijaan ja yli sata poliisiasemalle.

Monet pakolaiset ovat Pakistanista, Afganistanista, Jemenistä ja Iranista. He ovat paenneet vainoa, koska ääri-islamistiryhmät eivät pidä muiden suuntauksien muslimeja oikeina muslimeina.

Sri Lankan eri uskonnollisten yhteisöjen johtajat ovat tänään pitäneet lehdistötilaisuuden, jossa he toivoivat yhteisöllisyyttä ja rauhaa kireässä tilanteessa.

Suunnitelmat viisumivapaasta matkailusta peruttu

Sri Lankan hallitus on perunut suunnitelmansa antaa 39 maan kansalaisille viisumivapaus hiljaiselle turistikaudelle. Syynä on sunnuntain pommi-iskujen myötä huonontunut turvallisuustilanne.

Alun perin tarkoitus oli antaa 39 maan kansalaisille mahdollisuus saada viisumi maahan saapuessaan kiireisimmän turistisesongin ulkopuolisena aikana. Maiden joukossa ovat EU:n jäsenmaat, Australia ja Yhdysvallat mutta eivät esimerkiksi Kiina ja Intia, joista kummastakin tulee Sri Lankaan paljon matkailijoita.

Turismiministeri toteaa lausunnossaan, että koska tutkinnan perusteella iskujen tekijöillä oli yhteyksiä ulkomaille, hallitus ei halua, että viisumivapautta käytetään väärin.

Turismi on yksi Sri Lankan merkittävimmistä elinkeinoista. Kuluvan vuoden tammi–maaliskuussa maassa kävi lähes 750 000 ulkomaalaista matkailijaa. Viime vuonna Sri Lanka löi aiemmat turismiennätyksensä, kun maassa kävi 2,33 miljoonaa turistia.

Lisäksi matkaopas Lonely Planet listasi Sri Lankan yhdeksi vuoden 2019 parhaista matkakohteista.

Kirkkojen ovet kiinni

Kaikki Sri Lankan katoliset kirkot on ohjeistettu sulkemaan ovensa ja keskeyttämään toimintansa toistaiseksi. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen papin mukaan päätös tehtiin turvallisuusviranomaisten ohjeistuksesta.

Jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa ei järjestetä ennen kuin turvallisuustilanne paranee. Yksityisiä hautajaismenoja voidaan edelleen toimittaa, mutta julkisia tilaisuuksia ei ole suunnitteilla.

Osa iskuista tapahtui kirkoissa, joissa oli meneillään pääsiäisjumalanpalvelus.

Tuhansia sotilaita niin armeijasta kuin meri- ja ilmavoimista on liittynyt etsimään epäiltyjä, ja viime yönä on tehty jälleen uusia pidätyksiä. Pidätettyjä on nyt 75, mutta useita epäiltyjä on edelleen vapaana.

Apua tutkintaan ulkomailta

Tilanne jatkuu jännittyneenä, ja syytöksiä on lentänyt monesta suunnasta. Hallitus on pyrkinyt puolustautumaan sen jälkeen kun selvisi, että yksityiskohtaiset varoitukset tulevista hyökkäyksistä eivät saaneet viranomaisia toimimaan. Sri Lankan poliisin johtaja oli lähettänyt varoituksen mahdollisista pommi-iskuista jo 11. huhtikuuta ulkomailta saatujen tietojen perusteella, mutta tieto ei päätynyt johtaville ministereille.

Presidentti Maithripala Sirisena on pyytänyt poliisin johtajaa ja puolustusministeriön johtavaa virkamiestä jättämään tehtävänsä. Kumpikaan ei ainakaan toistaiseksi ole noudattanut presidentin toivetta.

Sirisena on luvannut muutoksia turvallisuusviranomaisten johtoon. Tänään presidentti on tavannut maan poliittisia puolueita, ja lisäksi luvassa on tapaamisia uskonnollisten johtajien kanssa.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n ryhmä on parhaillaan Sri Lankassa, ja Britannia, Australia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat luvanneet tiedusteluapua.

Sri Lankan hallitus ei usko, että iskuista syytetty, paikallinen NTJ-islamistijärjestö olisi toiminut yksin. NTJ:n johtajaa Zahran Hashimia ei ole löydetty, ja viranomaisten mukaan on mahdollista, että Hashim oli yksi iskujen tekijöistä.

Asiantuntijoiden mukaan iskuissa on monta äärijärjestö Isisille tyypillistä piirrettä, mutta Isisin osuutta iskuun ei ole vahvistettu. Hashimin uskotaan olevan yksi ihmisistä Isisin julkaisemalla videolla, jossa järjestö ilmoittaa olevansa iskujen takana.