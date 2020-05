Mustan lenkkeilijän ampumisen käsittelystä aloitetaan tutkinta

Georgian osavaltion oikeusministeri on pyytänyt Yhdysvaltain oikeusministeriötä aloittamaan tutkinnan mustan lenkkeilijän Ahmaud Arberyn, 25, ampumistapauksen käsittelystä.

Tutkinta koskee ainakin Brunswickin ja Waycrossin piirikuntien oikeusviranomaisten toimintaa tapauksessa.

Arbery ammuttiin helmikuun lopussa Brunswickissa Georgiassa, kun hän oli lenkillä. Arberyn tappamisesta pidätettiin vasta 74 päivän jälkeen viime viikolla 64-vuotias mies ja tämän 34-vuotias poika. Pidätyksiä edelsi julkisuuteen tullut kännykkävideo, jossa veriteko näkyy.

Kaksikko kertoi epäilleensä Arberyn olleen pakeneva murtovaras ja kehotti tätä pysähtymään. Tämän jälkeen Arbery olisi hyökännyt haulikolla aseistautuneen isän kimppuun, minkä jälkeen poika ampui Arberyä järeällä käsiaseella.

– Uhrin perhe, yhteisö ja Georgian osavaltio vaativat vastauksia, oikeusministeri Chris Carr sanoi lausunnossaan.

Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms kuvaili Arberyn tappamista lynkkaukseksi.

– On sydäntäisärkevää, että nyt on vuosi 2020 ja afroamerikkalainen mies on lynkattu, Bottoms sanoi CNN-kanavan haastattelussa.