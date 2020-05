Mustan miehen pidätyskuolemasta alkaneissa mellakoissa jo ainakin kaksi kuollutta

Mustan miehen kuolemasta poliisien pidätystilanteessa johtuvat mellakat jatkuivat ja levisivät ympäri Yhdysvaltoja lauantain vastaisena yönä ja lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Väkivaltaisuuksia oli ainakin 30 kaupungissa. Oaklandissa Kaliforniassa kahta liittovaltion rakennuksen turvamiestä ammuttiin. Toinen ammutuista kuoli vammoihinsa.

Myös Detroitissa 19-vuotias nuori mies kuoli, kun mielenosoituksen yhteydessä avattiin tuli, kertoi uutiskanava CNN.

Louisvillessa Kentuckyssa seitsemän ihmistä haavoittui ammuskelussa mielenosoituksessa ja Atlantassa mellakoijat polttivat poliisiautoja.

Washingtonissa mielenosoittajat pyrkivät Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alueelle ja Valkoinen talo suljettiin toviksi perjantai-iltana laajojen mielenosoitusten takia.

Valkoisen talon lehdistölle osoitetun alueen ovet lukittiin, ja salainen palvelu vartioi, että kukaan ei päässyt Valkoisen talon alueelle. Mielenosoitusten siirryttyä pois Valkoisen talon läheisyydestä sisäänkäynnit avattiin.

Protesteja oli tämän lisäksi ainakin Bostonissa, Dallasissa, Denverissä, Des Moinesissa, Houstonissa, Las Vegasisa, Memphisissä ja Portlandissa.

Minneapolisiin, mistä kaikki sai alkunsa, oli määrätty yöllinen ulkonaliikkumiskielto, mutta se ei saanut protestoijia pysymään poissa kaduilta. Poliisi käytti kyynelkaasua ja valokranaatteja jahdatessaan mielenosoittajia.

Kiellosta huolimatta kaduille tullut Naeema Jakes perusteli ulkonaliikkumiskiellon rikkomista sillä, että halusi solvata poliiseja.

– Haluan, että katsotte silmiini ja tunnette mitä minä tunnen. Tämä on tuskaa, tämä on kipua, Jakes sanoi.

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun George Floyd, 46, kuoli maanantaina. Valkoinen poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan, vaikka Floyd valitti ja anoi armoa.

Syytteet kuolemantuottamuksesta

Floydin kuoleman aiheuttanut poliisi ja kolme hänen seurassaan ollutta poliisia ovat jo saaneet potkut. Floydia niskasta painanut poliisi on tämän lisäksi saanut syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta ja hänet on pidätetty.

Floydin omaiset antoivat lausunnon, jossa he sanoivat olevansa tyytyväisiä poliisin pidättämisestä, mutta pettyneitä, koska syytteet olivat liian lieviä.

– Haluamme murhasyytteet, ja haluamme, että myös muut poliisit pidätetään, lausunnossa sanottiin.

– Tuska, joita musta yhteisö tuntee tämän murhan vuoksi ja se, mitä tämä kaikki kertoo mustien kohtelusta Yhdysvalloissa, leviää pitkin Yhdysvaltojen katuja.

Floydin ruumiinavausraportin mukaan hänen kuolinsyynsä ei liittynyt sen paremmin hapenpuutteeseen kuin kuristamiseenkaan.

Oakdalen lähiössä Minneapolisissa mielenosoittajat kerääntyivät Floydin tappaneen poliisin tuhotun kodin ympärille heiluttaen kylttejä ja laulaen Floydin nimeä.

– Haluan vain itkeä, ja sen jälkeen itkeä vielä lisää. Näinkö kauan ihmisiltä on mennyt, ennen kuin he ovat tajunneet, että mustien elämällä on merkitys, sanoi Tara Balian, 39.

Mustien kohtaama väkivalta on noussut jälleen pintaan

Mielenosoittajat ovat tuoneet Floydin kuoleman lisäksi esiin myös laajemmin afroamerikkalaisten kohtaamaa poliisiväkivaltaa, mikä nousee maassa toistuvasti esiin.

Toukokuun alussa verkossa levisi video, jolla mustaihoinen lenkkeilijä Ahmaud Arbery ammuttiin Georgian Brunswickissä.

Arbery ammuttiin helmikuussa, mutta vasta toukokuun alkupuolella pidätettiin kaksi valkoihoista miestä murhasta epäiltyinä, kirjoittaa Guardian. Pidätetyt ovat 64-vuotias entinen poliisi ja tämän 34-vuotias poika. Maan oikeusministeriö kertoi aiemmin tällä viikolla käynnistävänsä viharikostutkinnan Arberyn surmasta.

Maaliskuussa poliisi ampui mustaihoisen Breonna Taylorin tämän kodissa. Taylor oli ollut nukkumassa, kun poliisit tulivat hänen ja hänen poikaystävänsä kotiin.

Poliiseilla oli niin kutsuttu "ei koputusta" -kotietsintälupa, joiden nojalla poliisi voi mennä sisään asuntoon asukkaalle ilmoittamatta. Taylorin perheen nostaman kanteen mukaan poliisi tunkeutui asuntoon rikkomalla sen oven, kirjoittaa muun muassa Wall Street Journal (WSJ). Poliisin mukaan asuntoon menneet olivat luvasta huolimatta ilmoittaneet tulostaan.

Taylorin poikaystävä, jolla on aseenkantolupa, ampui tulijoita, minkä jälkeen poliisit ampuivat yli 20 luotia. Taylorin perheen asianajajan mukaan kahdeksan luodeista osui Tayloriin.

Poliisi oli mennyt asuntoon huume-epäilyn takia, mutta asunnosta ei löytynyt huumeita, kirjoittaa WSJ.