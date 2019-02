Muuttolaatikot odottavat jo brittimeppien käytävillä Euroopan parlamentissa

Ensimmäiset muuttolaatikot odottivat käytävällä, kun avustaja Jessica Watts saapui aamulla töihin Britannian työväenpuolueen meppien toimistoille Euroopan parlamentissa.

Watts kasaa laatikot oven viereen ja kertoo, että jokaiselle mepille on varattu 15 laatikkoa. Yhtä paljon laatikoita saa jokainen kautensa päättävä meppi.

Britannian ero Euroopan unionista alkaa todella konkretisoitua, vaikka kukaan ei vielä tiedä, lähteekö Britannia maaliskuun lopussa.

Brittimeppien on tyhjennettävä toimistonsa 5. huhtikuuta mennessä eli viikko eropäivän, 29. maaliskuuta jälkeen. EU-parlamentista kerrotaan, että mepeille on annettu lisäaikaa epävarman tilanteen takia.

Pietarsaaresta kotoisin oleva Watts vaikuttaa epäuskoiselta ja haikealta. Hänellä itsellään on Suomen ja Britannian kansalaisuus, joten ura EU-instituutioissa voi jatkua. Brittikollegojen tilanne on huomattavasti hankalampi.

Euroopan parlamentissa yli 20 vuotta istunut työväenpuolueen meppi Richard Corbett toivoo, että britit pääsisivät äänestämään erosta vielä kerran. Uuden kansanäänestyksen järjestäminen näyttää hänestä myös aiempaa todennäköisemmältä.

– Koskaan ei voi olla varma. En ole nähnyt tällaista tilannetta Britanniassa, että kaikki on niin vaikeasti ennustettavaa, suomalaistoimittajia Brysselissä tavannut Corbett sanoo.

Uuden äänestyksen puolesta puhuu hänen mielestään se, että ihmisten mielipiteet näyttävät muuttuneen kolmen vuoden takaisesta.

– Toinen perustelu on se, että brexit on osoittautumassa hyvin erilaiseksi kuin mitä erokampanjoissa luvattiin.

"May asettanut konservatiivien yhtenäisyyden etusijalle"

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kääntyi aiemmin tällä viikolla tukemaan ajatusta uudesta kansanäänestyksestä, kuten moni Britannian pienemmistä puolueista on jo tehnyt. Kysymys jakaa puoluetta, ja linjaus syntyi vasta sen jälkeen, kun kymmenkunta työväenpuolueen kansanedustajaa oli lähtenyt sen riveistä.

Työväenpuolueelta on toivottu vaihtoehtoa sekasortoiseen brexitiin, mutta pääministeri Theresa May on pitänyt Corbettin mukaan katseen tiiviisti omassa konservatiivipuolueessaan.

Pääministeri Mayn sopimus etäännyttää Britannian EU:sta työväenpuolueen ajamaa pehmeää brexit-mallia voimakkaammin. Oppositiopuolue jättäisi maan tulliliittoon ja sisämarkkinoille eli tiiviiseen yhteistyöhön.

– Theresa May ei ole tehnyt elettäkään lähestyäkseen muita puolueita parlamentin alahuoneessa. Hän on aina laittanut konservatiivipuolueen yhtenäisyyden etusijalle.

Brittimepit jatkavat Corbettin mukaan vielä työtään eikä pöytiä ole ryhdytty siivoamaan. Tilanne elää poikkeuksellisen paljon ja kuten kaikki muutkin, myös hän vilkuilee kännykkäänsä odottaen uusia käänteitä.

Pääministeri May on luvannut, että mepit äänestävät erosopimuksesta 12. maaliskuuta mennessä. May yrittää edelleen saada EU:lta myönnytyksiä tai ”viikunanlehtiä” kuten työväenpuolueessa arvioidaan.