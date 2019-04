Myanmarin korkein oikeus hylkäsi palkittujen toimittajien valituksen tuomiostaan

Myanmarin korkein oikeus hylkäsi tänään kahden Pulitzer-palkitun toimittajan viimeisimmän valituksen tuomiostaan. Reutersin toimittajat tuomittiin syyskuussa seitsemäksi vuodeksi vankilaan. Tuomari katsoi heidän rikkoneen siirtomaa-ajalta peräisin olevaa valtionsalaisuuslakia, kun he keräsivät luottamuksellisia asiakirjoja rohingya-kriisistä uutisoidessaan.

Miehillä on mahdollisuus valittaa korkeimpaan oikeuteen vielä kahdesti, mutta on epäselvää, aikovatko he tehdä sen vai panevatko he toivonsa presidentin armahdukseen.