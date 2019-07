Myrkkytoukkapiina koettelee Hollantia, suomalaisasukas: "Kouluja suljettu, ihmiset eivät mene metsään lenkille" – voiko ongelma levitä Suomeen?

Yöperhoslaji tammikulkurinirkon toukat ovat tällä hetkellä Hollannissa todellinen vitsaus. Ne ovat olleet ongelmana jo useampina vuosina, mutta tänä kesänä ongelma on räjähtänyt käsiin.

Myrkyllisistä toukista tehtyjen ilmoitusten määrä on hollantilaismedioiden mukaan noussut rajusti, ja ongelma on äitynyt niin pahaksi, että se haittaa jo ihmisten arkea.

– Kouluja on suljettu, ja se haittaa ihmisten ulkoilua niin paljon, että asiasta kuulee joka paikassa. Monet ihmiset eivät mene enää metsään lenkille, kertoo maassa viisi vuotta asunut Maiju Kultanen.

Kultanen asuu Enscheden kaupungissa Itä-Hollannissa. Ongelma koskee kuitenkin koko maata.

– Tänä vuonna toukista on uutisoitu paljon enemmän. Viime vuonna oli tosi kuiva ja kuuma kesä, eikä täällä tehty tarpeeksi toimia niitä vastaan, Kultanen sanoo.

– Vähäisten toimien takia ne ovat tänä vuonna levinneet räjähdysmäisesti.

Tammikulkurinirkon toukkia esiintyy lähes yksinomaan tammissa, mutta niitä on havaittu myös koivuissa ja pyökeissä.

Perhosen toukat saattavat kuulostaa harmittomilta, mutta tammikulkurinirkon toukille kehittyy poltinkarvat, joissa on ärsyttävää thaumetopoein-nimistä proteiinia.

Karvat saattavat aiheuttaa kosketettaessa voimakkaitakin reaktioita, kuten ihottumaa, silmien ärtymistä, kurkkukipua tai hengitysvaikeuksia.

– Itselleni on tullut hyttysenpiston kaltaisia paukamia joka puolelle, mutta ne syyhyävät paljon enemmän, Kultanen kertoo.

– Joillakin kavereilla oireet ovat olleet paljon pahemmat, ja iholla on ollut tosi isoja alueita punaisten läiskien peittäminä.

Kilparatsastusta harrastavan Kultasen mukaan myös hevosilla on ollut toukkien takia ihottumaa ja allergisia reaktioita.

– Kaikki tammipuut, joissa niitä on, on merkitty punaisilla nauhoilla. Ja niitä nauhoja on melkein joka toisessa puussa, Kultanen päivittelee.

Tammikulkurinirkon toukkia torjutaan esimerkiksi suihkuttamalla hyönteismyrkkyä, mutta toimenpiteet suositellaan jätettäväksi ammattilaisille.

Hollannissa turhautumista aiheuttaa se, etteivät viranomaiset näytä ottavan ongelmaa tarpeeksi tosissaan.

– Olisi hyvä, jos kuntien täytyisi taistella toukkia vastaan bakteeripohjaisin keinoin, jotka on todettu toimiviksi. Sittardissa tämä on vähentänyt toukkien määrää jopa puoleen, ympäristöprofessori Henk Jans Wageningenin yliopistosta sanoo valtakunnalliselle RTL Nieuwsille.

– Se kuitenkin maksaa, eivätkä kunnat ole niin halukkaita maksamaan. Ne haluavat keksiä keinot itse. Joissakin kunnissa asialle ei tehdä mitään.

Asiantuntijat ovat pitkään toivoneet koordinoidumpaa torjuntastrategiaa toukkaongelmalle. Toiveisiin vastattiin ainakin osittain, kun Hollannin maatalous-, luonto- ja ruokaministeri Carola Shouten tiedotti viime viikolla Wageningenissa sijaitsevan tuholaiskeskuksen ottavan asiassa vetovastuun.

Viranomaiset antoivat toukista varoituksen myös Englannissa viime vuoden huhtikuussa. Tänä vuonna niitä on havaittu muun muassa kuninkaallisessa Windsorin puistossa.

Suomessa tammikulkurinirkkoja ei ole tavattu, eikä tilanne todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessakaan.

– Ei mitään mahdollisuuksia vielä vähään aikaan. Ilmastollisesti se on vielä mahdotonta. Keskilämpötilan pitäisi ensinnäkin nousta ja talvien olla huomattavasti leudompia, Suomen Perhostutkijain Seuran puheenjohtaja Reima Leinonen sanoo.

Suomessa on Leinosen mukaan monia perhoslajeja, jotka käyttävät toukkana ravinnokseen myrkkyä sisältäviä kasveja, mutta niistä ei ole ihmiselle vaaraa, koska niitä ei syödä.

– Tammikehrääjän ja heinähukan karvaiset toukat ovat (Suomessa) muun muassa sellaisia, että jos niitä avokäsin käsittelee, varmasti kutiava syyhy tulee, muttei mitään myrkkyvaikutuksia, Leinonen kertoo.

– Mutta nämä ovat paljon ärhäkämpiä nämä thaumetopoeat, hän viittaa latinankielisellä nimellä tammikulkurinirkkoihin.

Lähteet: dutchnews.nl, nltimes.nl, RTL Nieuws, BBC, Forest Research UK