Myrkyllinen savusumu puuroutti jälleen Intian pääkaupungin ilman, lentoja käännytetty huonon näkyvyyden vuoksi

Intian pääkaupunki Delhissä ilmanlaatu on heikentynyt huonoimmilleen tänä syksynä. Ilmassa olevia myrkyllisiä pienhiukkasia on tänään mitattu kuutiometrissä ilmaa peräti 810, kun Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan turvallinen lukema on korkeimmillaan 25 hiukkasta kuutiometrillä.

Terveydelle haitallinen savusumu aiheutuu muun muassa liikenteen saasteista, teollisuuden päästöistä ja lähiosavaltioissa tehtävästä peltojen kaskeamisesta. Heikon näkyvyyden takia osa lennoista on ollut myöhässä tai ne eivät ole voineet laskeutua Delhiin.

YK:n mukaan maailman 15 saastuneimmasta kaupungista 14 sijaitsee Intiassa.