Myrkyllistä pallokalaa myyntiin – hälytys japanilaiskaupungissa

Japanilainen Gamagorin kaupunki on hälyttänyt asukkaansa välttämään pallokalaa, joka pahimmillaan on tappavan myrkyllistä. Myyntiin on vahingossa päässyt japanilaisherkun myrkyllisiä osia.

Japanin keskiosassa sijaitsevan kaupungin supermarket laittoi myyntiin viisi pakettia pallokalaa niin, ettei kalasta ollut poistettu myrkkyä sisältävää maksaa. Paketeista kolme on kyetty jäljittämään, mutta kaksi on yhä teillä tietymättömillä, kertoi paikallishallinnon edustaja Koji Takayanagi.

Takayanagin mukaan asukkaiden varoittamiseen on käytetty hälytysjärjestelmää eli kovaäänisiä eri puolilla kaupunkia.

Pallokalaa eli fugua saavat valmistaa vain erityisen koulutuksen läpikäyneet kokit. Varotoimista huolimatta useita ihmisiä kuolee Japanissa vuosittain syötyään väärin valmistettua pallokalaa.