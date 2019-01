Myrsky jyllää myös Ruotsissa – Juutinrauman silta suljettu

Suomea murjova talvimyrsky on riepotellut myös Ruotsia. Juutinrauman silta on suljettu liikenteeltä molempiin suuntiin, ja yli 97 000 taloutta on Ruotsissa ilman sähköä. Pelkästään Tukholman läänissä sähköttömiä talouksia oli kymmeniätuhansia, mutta valtaosa sähkökatkoista on saaristossa.

Juutinrauman silta suljettiin hieman aamuneljän jälkeen Suomen aikaa, ja se on määrä avata uudelleen kahdeksalta Suomen aikaa. Viranomaiset suosittelevat, että tuulelle herkillä ajoneuvoilla ei mennä sillalle aamupäivän aikana lainkaan.

Alfridaksi nimetyn myrskyn kovimmat tuulet ovat puhaltaneet yön ja varhaisaamun aikana Sveanmaalla ja Götanmaalla.

Ruotsin ilmatieteen laitos on antanut toiseksi ylimmän sääluokan varoituksen Tukholman ja Uppsalan lääneihin, Gotlantiin ja Sveanmaan itäosiin. Gotlannin Fårösundissa tuulen nopeudeksi on mitattu 34,7 metriä sekunnissa, ja Visbyn lentokentällä tuuli on puhaltanut puuskissa 26 metriä sekunnissa.

Ylimmän eli ykkösluokan varoitus on voimassa Öölannissa erittäin kovien tuulten vuoksi.

Puita on kaatunut sähkölinjoille ja teille. Ruotsin liikenneviranomaiset suosittavat, että ihmiset lähtisivät autolla liikkeelle vain välttämättömissä tilanteissa niillä alueilla, joita myrsky on riepotellut pahiten.