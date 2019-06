Näinkö Kazakstanin presidentinvaalit voitettiin? Keskisuomalainen sai Keski-Aasiasta paljastavan videon

Ensin kaikki näyttää normaalilta: nuorehko nainen äänestää koulun liikuntasalilta näyttävällä äänestyspaikalla ja poistuu paikalta.

Sitten vaalivirkailija huudahtaa jotain kuuluvalla äänellä ja pian kaikkiaan viisi naista tunkee kaksin käsin äänestyslippuja vaaliuurnaan.

Kazakstanista välikäden kautta Keskisuomalaisen toimitukseen saapunut video kuvaa väitetysti 9. kesäkuuta pidettyjä presidentinvaaleja.

Videon lähettäneen henkilön mukaan kysymys on tilanteesta, jossa virallinen äänestäminen on juuri päättynyt – tai ainakin keskeytynyt – ja virkailijat tunkevat halutut lisä-äänet uurnaan tuloksen manipuloimiseksi.

Selin oleva virkailija vilkaisee vielä seinällä olevaa kelloa, ikään kuin varmistaakseen, ettei uusia äänestäjiä enää voi tulla paikalle.

Videon lähettäneen henkilön mukaan Kazakstanin poliittinen tilanne on vaalien jäljiltä "poikkeuksellisen jännittynyt" ja vankiloissa on poliittisia vankeja "enemmän kuin koskaan". Ruohonjuuritason ihmisistä noin 80 prosenttia tuki muita ehdokkaita kuin presidentinvaalit voittanutta Kassym-Jomart Tokajevia, hän arvioi.

Tokajevia (kuvassa) pidetään maan vastikään eläköityneen kestopresidentin Nursultan Nazarbajevin, 79, sätkynukkena. Tokajevilla oli vaaleissa kuusi vastaehdokasta, mutta he kaikki olivat poliittisesti täysin tuntemattomia nimiä. Tämä – yhdessä vaalivilpin kanssa – toi Tokajeville 71 prosentin kannatuksen.

"Voitto" oli selvä, mutta kuitenkin sopivan kaukana Nursultan Nazarbajevin aiemmista luvuista. Nazarbajev voitti edelliset vuoden 2015 presidentinvaalit musertavalla 98 prosentin ääniosuudella. On kuvaavaa, että Kazakstanin pääkaupunki nimettiin vastikään Nursultaniksi. Se oli uuden presidentin ensimmäinen päätös.

Äänestysprosessi on Kazakstanissa pelkkä vitsi, videon lähettäjä alleviivaa.

– Esimerkiksi työpaikoilla se on usein hoidettu niin, että kaikki työntekijät käyvät pistämässä nimensä listaan, jossa he vakuuttavat tukevansa suuren johtajan uudelleenvalintaa. Allekirjoittamisesta kieltäytyneille on jaettu potkuja, hän toteaa.