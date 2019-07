Euroopan unionilla ei ole kuuohjelmaa, mutta avaruuden mahdollisuudet on tajuttu myös EU:ssa. Viime vuonna Euroopan komissio ilmoitti perustavansa uuden, EU:n avaruusohjelmaksi nimetyn elimen.

Samalla unionin avaruuteen liittyvää budjettia korotettiin 44 prosenttia. Vuosille 2021–2027 avaruusohjelmalle on varattu 16 miljardin euron rahoitus.

Toistaiseksi Eurooppa ei tähyile kuuhun tai Marsiin, vaan unioni katsoo avaruudesta omaa palloamme. Budjetti käytetään suurimmaksi osin Galileo- ja Copernicus-ohjelmiin.

Galileo on Euroopan vaihtoehto amerikkalaisvetoiselle GPS-paikannussysteemille, josta Euroopassa ei haluta olla riippuvaisia. Copernicus taas on satelliiteilla toimiva valvontajärjestelmä, jolla tarkkaillaan niin ympäristöä ja ilmastonmuutosta kuin Euroopan rajojen sekä merten turvallisuuttakin.

Toistaiseksi Euroopan avaruuden valloitus ei ole sujunut aivan ongelmitta. Samaan aikaan, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkisti maan suunnitelmat perustaa armeijan avaruusosasto, oli Galileo-paikannusjärjestelmä epäkunnossa.

Kaikki järjestelmän 26 satelliittia menettivät yhteyden maahan teknisen vian takia. Käyttökatko kesti viikon.

Vuodesta 2016 lähtien toiminnassa olleella järjestelmällä on jo 400 miljoonaa käyttäjää. Kun Galileo toimii, se on jopa GPS:ää tarkempi. Paikannusjärjestelmästä ei kuitenkaan ole iloa käyttäjälle, mikäli satelliitit eivät toimi.

Galileon toimintaongelmat muistuttivat myös siitä, että Euroopan valtioiden kansalliset intressit seisovat helposti koko maanosan yhteisen avaruustutkimuksen ja suurvaltojen tasolle nousemisen tiellä.

Moni toivoi Galileosta aitoa haastajaa amerikkalaiselle GPS-järjestelmälle, mutta esimerkiksi Iso-Britannia harasi alun perin vastaan, kiitos maan läheisten Yhdysvaltain-suhteiden.

Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroth toteaa, että jo kuuohjelmat pitäisi toteuttaa kansainvälisenä yhteistyönä, jotta ne olisivat tehokkaita ja aidosti pitkäjänteisiä.

Avaruuteen meneminen on toistaiseksi ollut yhtä kilpailua, vaikka yhteistyötäkin on tehty. Siitä erinomainen esimerkki on Kansainvälinen avaruusasema, jonka rakentaminen alkoi jo kylmän sodan aikana Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton yhteistyönä.

Nyt näyttää siltä, että Mars-lennosta tulee suurvaltojen kilpajuoksu. Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence rinnasti jo keväällä nykytilanteen kylmän sodan kuukilpaan.

Macron taas peräänkuulutti eurooppalaista yhteistyötä avaruusjoukkojen perustuspuheessaan.

Avaruuden siviilikäytössä Eurooppa on pitkällä, mutta armeijakäytössä laahaamme muiden perässä. Macronin avaruusjoukot ovat ensimmäinen konkreettinen avaus avaruuden puolustusjärjestelmien muodostamiseksi.

Venäjä perusti armeijan avaruusosaston jo vuonna 2011, Kiina tunnisti avaruuden tärkeäksi osaksi maanpuolustusta vuonna 2015 ja Yhdysvallat laittoi avaruusjoukot aluilleen vuonna 2016.

Avaruuden valloitus on koko ihmiskunnan yhteinen asia, jonka soisi tapahtuvan kilpailun sijaan yhteistyönä. Sama pätee ilmastonmuutokseen, jonka torjuntaan Euroopan Copernicus-projekti osittain tähtää.

Tässä on Euroopan paikka näyttää muille mallia. EU:n budjetilla ei kuuhun mennä, mutta edes Galileon häiriötön toimiminen ja unionin yhteiset avaruusjoukot olisivat hyvä alku.