Näyttelijä Morgan Freeman vastaa häirintäsyytöksiin: olen vitsaillut, mutten ole käynyt kenenkään kimppuun

Näyttelijä Morgan Freeman on antanut uuden lausunnon, jossa hän vastaa häntä vastaan esitettyihin häirintäsyytöksiin.

Freeman sanoo haluavansa, että ihmisillä on hyvä olo hänen ympärillään. Siksi hän on usein vitsaillut naisten kanssa ja kehunut heitä, mutta ei ole ymmärtänyt, miltä se on heistä tuntunut.

Freeman pahoittelee käytöstään ja korostaa, ettei ole käynyt kenenkään kimppuun.

Torstaina kahdeksan naista syytti Freemania koskettelusta ja toistuvista seksuaalisista kommenteista.