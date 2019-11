NY Times: Trumpin kirjanpitoyhtiön luovutettava presidentin verotiedot syyttäjälle

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kirjanpitoyrityksen on luovutettava presidenttiä ja tämän yritystä koskevat verotiedot kahdeksan vuoden ajalta Manhattanin piirisyyttäjille. Liittovaltion vetoomustuomioistuin antoi tätä koskevan päätöksen maanantaina, kertoi New York Times. Päätös on takaisku Trumpin pyrkimyksille salata taloustietonsa.

Kolmesta tuomarista koostuva vetoomustuomioistuin ei ottanut kantaa Trumpin perusteluun, jonka mukaan häneen ei voi kohdistaa rikostutkintaa. Vetoomustuomioistuin sanoikin, että kirjanpitoyhtiön pitää luovuttaa verotiedot, ei Trumpin itsensä. Näin ollen presidentin koskemattomuudella ei ole väliä.

– Vetoomus ei edellytä meitä harkitsemaan, voiko presidenttiin kohdistaa virassa ollessaan syytettä eikä harkitsemaan sitä, voiko presidenttiä lain mukaan määrätä esittämään asiakirjoja käytettäväksi osavaltion rikosoikeudellisessa prosessissa, vetoomustuomioistuin totesi.

Verotietoja tuskin luovutetaan kovin pian, sillä Trump on taistellut kiivaasti suojellakseen taloustietojaan. Asian puinti jatkuu ilmeisesti Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa.

Kiista Trumpin verotiedoista alkoi elokuussa, kun Manhattanin piirisyyttäjä pyysi niitä Trumpin kirjanpitoa hoitavalta konsulttiyritykseltä. Verotietoja pyydettiin osana tutkintaa väitteistä, joiden mukaan Trumpin ex-asianajaja Michael Cohen olisi yrittänyt maksaa hiljaiseksi kaksi Trumpin kanssa suhteessa ollutta naista.