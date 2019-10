NY Times: USA:n oikeusministeriö aloitti rikostutkinnan Muellerin Venäjä-tutkinnasta

Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut rikostutkinnan siitä, kuinka ministeriön oma taannoinen Venäjä-tutkinta sai alkunsa, kertoo New York Times -lehti lähteisiinsä nojaten. Lehden mukaan on kuitenkin epäselvää, mikä mahdollinen rikos on rikostutkinnan kohteena.

Oikeusministeriön edustaja ei kommentoinut asiaa New York Timesille.

Jo päättynyt Venäjä-tutkinta pyrki etsimään vastausta siihen, syyllistyikö presidentti Donald Trumpin vaalikampanja vehkeilyyn Venäjän kanssa. Väitteen tueksi ei löydetty näyttöä, mutta tutkinta kuitenkin vahvisti useiden venäläisten yrittäneen vaikuttaa viime presidentinvaalien tulokseen muun muassa häirinnän ja hakkeroinnin avulla.

Trump on luonnehtinut silloisen erikoissyyttäjän Robert Muellerin johtamaa Venäjä-tutkintaa "noitavainoksi".

Oikeusministeriössä aloitettiin toukokuussa Venäjä-tutkinnan hallinnollinen tarkastelu, jota oikeusministeri William Barr on valvonut tarkkaan. Sittemmin se on muuntunut rikostutkinnaksi, kaksi asiaa tuntevaa lähdettä kertovat New York Timesille.

Syntynyt tilanne on epätavallinen: oikeusministeriö tekee rikostutkintaa omasta toiminnastaan. Venäjä-tutkintaa johtanut Mueller oli oikeusministeriön nimittämä erikoissyyttäjä.

Rikostutkintaa johtaa syyttäjä John H. Durham, jolla on valtuudet ottaa todistajia kuultavaksi, muodostaa suuri valamiehistö ja nostaa syytteitä.

Rikostutkinnan avaaminen on New York Timesin mukaan johtamassa pelkoihin siitä, että presidentti Trump käyttää oikeusministeriötä apunaan hyökätäkseen vastustajiaan vastaan.

Muellerin Venäjä-tutkinta johti yli 30 ihmisen syyttämiseen tai tuomitsemiseen. Trumpin lähipiiristä vankilatuomion saivat muun muassa hänen entinen kampanjapäällikkönsä Paul Manafort sekä hänen asianajajansa Michael Cohen.