NYT: Harvey Weinsteinin asianajajien unelmatiimi jättää laivan yksi kerrallaan

Seksuaalirikoksista syytetyn Hollywood-tuottaja Harvey Weinsteinin kokoama puolustusasianajajien unelmatiimi jättää laivan yksi toisensa jälkeen, kertoo New York Times. Lehden mukaan Weinstein kokosi ryhmän suurella pieteetillä kuusi kuukautta sitten, kun hänen aiempi asianajajansa irtisanoutui tapauksesta.

Weinsteinin on määrä astua oikeuden eteen syyskuussa. Oikeussalissa käsitellään kahta miestä vastaan nostettua syytettä seksuaaliseen ahdisteluun liittyen.

Jose Baez, yksi tuottajan viimeisistä jäljellä olevista puolustusasianajajista, on lehden tietojen mukaan pyytänyt vastikään New Yorkin osavaltion korkeimmalta oikeudelta lupaa jättäytyä tapauksesta.

Tehokaksikon toinenkin puoli halu

aa pois tiimistä

Baezin pyyntö tulee vain muutama viikko sen jälkeen, kun hänen yhtiökumppaninsa Ronald Sullivan jr. jättäytyi jutusta.

Harvardin yliopistossa professorina ja dekaanina toimiva Sullivan joutui lehden mukaan kovan kritiikin kohteeksi opiskelijoidensa toimesta sen jälkeen, kun hän liittyi Weinsteinin puolustustiimiin. Yliopisto ilmoitti toukokuussa, että aikoo päättää Sullivanin dekaanikauden kesäkuun lopussa.

New York Timesin mukaan Sullivan perusteli lähtöään Weinsteinin tiimistä sillä, että hänellä oli konflikti liittyen hänen opetusaikatauluunsa.

Baez oli Sullivanin lähdön jälkeen vakuutellut kykyään jatkaa jutun parissa. Lehden tietojen mukaan Sullivanin lähdön jälkeen Weinstein ja Baez olisivat kuitenkin olleet riidoissa oikeuskäsittelyyn tehtävien valmisteluiden kanssa. Lehden lähteen mukaan Weinstein olisi lopettanut Baezille maksamisen, koska epäili, ettei asianajaja kykene pysymään jutun tasalla.

Baez ja Sullivan ovat myös puolustaneet yhtä Weinsteinin äänekkäimmistä syyttäjistä. Miehet puolustivat näyttelijä Rose McGowania, kun häntä syytettiin huumeiden hallussapidosta Virginian osavaltiossa.

McGowanin lisäksi he ovat olleet puolustamassa muun muassa jenkkifutiksen pelaaja Aaron Hernandezia, joka vapautettiin kahden ihmisen murhasta toisessa murhaoikeudenkäynnissään. Baez puolusti myös Casey Anthonya, joka vapautettiin syytteistä, joiden mukaan hän oli tappanut kaksivuotiaan tyttärensä.

Puolustuksen vahvuus jää kolmeen

Jäljellä on lehden mukaan vain kolme puolustajaa Arthur Aidala, Marianne Bertuna ja Diana Fabi Samson. New York Timesin lähteen mukaan he liittyivät tiimiin Baezin kautta, mutta jatkavat tapauksen käsittelyä erillisellä sopimuksella.

Ainakin kolme asianajajaa on jo jättänyt tiimin nyt tapauksesta sivuun pyrkivän Baezin lisäksi. Aiemmin jutusta lähtivät myös coloradolainen puolustusasianajaja Pamela Robillard Mackey ja entinen New Yorkin osavaltion syyttäjä Duncan Levin.

67-vuotiasta Weinsteinia syytetään raiskauksesta, jonka kerrotaan tapahtuneen vuonna 2013. Weinsteinia syytetään myös siitä, että hän olisi pakottanut tuotantoassistentin vastaanottamaan häneltä suuseksiä vuonna 2006.

Weinstein on kiistänyt syytökset ja sanonut seksuaalisten kanssakäymisten tapahtuneen yhteisymmärryksessä.